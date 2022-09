Jak wspierać swoje dziecko w szkole? Co zrobić żeby wzmocnić jego pozytywne emocje i zapewnić mu maksymalne skupienie, aby mogło osiągać najwyższe wyniki już od początku semestru? Poznaj 7 skutecznych sposobów.

/ Materiały prasowe

Powrót do szkoły to silny stres zarówno dla młodych uczniów jak i rodziców. Ich rolą jest skuteczne wsparcie dziecka tak, aby wprowadzić jego mózg na maksymalne obroty już od początku roku szkolnego. Wymaga to zadbania o jego pozytywne emocje i wyciszenia, by mogło się skoncentrować i spokojnie skupić się na efektywnej nauce. Tylko jak to efektywnie zrobić?

Współczesna szkoła to wielkie wyzwanie dla uczniów i ich rodziców. W jednym z raportów Instytutu Badań Edukacyjnych dowiadujemy się, że w szkole podstawowej tylko 1 promil uczących się potrafi czytać ze zrozumieniem, a w szkołach ponadpodstawowych tylko 1,2% otrzymuje maksymalną liczbę punktów w testach. Z kolei tylko 27% uczniów ostatnich klas w tych szkołach potrafi uzasadnić wyniku zadania matematycznego. Dlaczego tak się dzieje?

Po pierwsze - odpowiedni sen to świeże ciało i umysł

Aby nauka w szkole podstawowej była efektywna, musi opierać się na kilku ważnych zasadach. Po pierwsze, dziecko musi być wypoczęte tak, aby podczas lekcji było zdolne do maksymalnej koncentracji, było zmotywowane, pozytywnie nastawione oraz pełne energii. Jak to osiągnąć?

Przede wszystkim młody uczeń musi się dobrze wyspać. Rodzice powinni przestrzegać godzin kładzenia się spać i wstawania, tak aby zapewnić odpowiednią długość nocnego wypoczynku. Równie ważna jest jego jakość. Dlatego należy stworzyć dziecku odpowiednie ku temu warunki w sypialni. Jej aranżacja powinna opierać się na adekwatnym do wieku i potrzeb materacu, łóżku, poduszce oraz kołdrze.

Szczególnie ważny jest materac, ponieważ dobrze dobrany będzie dopasowywał się do sylwetki, podpierał kręgosłup i głowę, a rano nasza pociecha obudzi się wypoczęta i pełna energii. Jego stopień twardości zapewni prawidłowe ułożenie całego ciała tak, aby ciągle rosnące kości i mięśnie prawidłowo się rozwijały.

/ Materiały prasowe

Kupując materac dla swojego dziecka, warto rozważyć ofertę Fabryki Dobrych Materacy. To polska firma, która istnieje na rynku od ponad 10 lat, stale wzmacniając swoją pozycję w branży wyposażenia sypialni. Co więcej, jej produkty są znane nie tylko na rynku krajowym, ale także europejskim.

FDM stawia na jakość oraz na szybką i terminową wysyłkę zamówień, które są realizowane indywidualnie i bezpośrednio z fabryki w Kępnie. Oprócz bogatych linii produktowych, w których znajdziemy dla każdego coś wygodnego, Fabryka Dobrych Materacy posiada szeroką ofertę skierowaną do rodziców, którzy chcą zapewnić dzieciom idealne miejsce do spania i wypoczynku.

Linia KIDS to gama materacy ukierunkowana na zdrowy sen najmłodszych. Znajdziemy tu materace opracowane tak, aby spełniały wszystkie potrzeby dzieci i nastolatków. Do wyboru mamy materace piankowe, kieszeniowe oraz mieszane. Te ostatnie to najnowsze konstrukcje, składające się z różnego rodzaju komponentów, takich jak pianki poliuretanowe, termoelastyczne, wysokoelastyczne, lateksowe oraz wkłady ze sprężyn kieszeniowych. Dzięki bogatej ofercie ta polska firma jest w stanie zapewnić zdrowy i głęboki sen wszystkim dzieciom w wieku szkolnym.

Materac Family Kids to idealna propozycja dla wszystkich młodych uczniów. Posiada on kilka warstw, które zapewniają zdrowy sen dzieciom. Jego rdzeń to formatka kieszeniowa, która zbudowana jest bardzo dużej ilości sprężynek umieszczonych w małych kieszonkach. Sprężyny są wykonane w specjalnej technologii NanoHard, która gwarantuje dodatkową wytrzymałość i żywotność wkładu. Ponadto, jest on podzielony na 7 różnych stref podparcia ciała o różnej twardości. Wkład sprężynowy otoczony jest warstwą pianki poliuretanowej, nadającej materacu sprężystość i elastyczność, co przekłada się na komfort snu. Z kolei warstwa kokosu utwardza całość oraz nadaje mu przewiewność, co działa hamująco na rozwój pleśni i grzybów. Model Family Kids z jednej strony posiada twardość H3 a z drugiej H4. Dzięki takiemu rozwiązaniu materac będzie można lepiej dobrać do osobistych preferencji śpiącego na nim dziecka. Całość jest zamknięta w pokrowcu Premium, który został uszyty z tkaniny o właściwościach hipoalergicznych. Jest to materiał przewiewny, miękki i długo utrzymujący świeżość. Dzięki temu jest minimalizowany rozwój szkodliwych mikroorganizmów i drobnoustrojów. Dla wygody został do niego wszyty zamek błyskawiczny, co sprawdzi się przy jego wietrzeniu i praniu.

Na stronie internetowej firmy FDM znajdziemy pomocny konfigurator, służący do doboru materaca. Wpisując do niego rozmiar, wagę, wzrost, stopień twardości H oraz ulubioną pozycję do spania, otrzymamy propozycję kilku modeli pasujących do wymagań naszych dzieci.

Wszystkie materace, jak i akcesoria FDM są wykonane z bezpiecznych materiałów, klejów oraz innych komponentów. Użyte surowce w procesie produkcji materacy posiadają certyfikat Oeko-Tex®, co oznacza to, że są humanoekologiczne, czyli bezpieczne dla organizmu ludzkiego i świetnie sprawdzą się u osób z alergiami.

/ Materiały prasowe

Dokonując zakupów na stronie internetowej Fabryki Dobrych Materacy, mamy wiele sposobów zapłaty. Płacić można blikiem, przelewem, za pobraniem, z odroczoną spłatą lub rozbić kwotę zapłaty na atrakcyjne raty. Co więcej, kupując materac możemy testować go aż do 30 dni. Jednak najistotniejszym atutem firmy jest czas realizacji. Jest on szybki, pewny i terminowy, a to dzięki produkcji w swojej nowoczesnej fabryce. Jeżeli zakupiony towar znajduje się w magazynie, to jest on wysyłany tego samego dnia. Dodatkowo zawsze można zadzwonić na infolinię firmy (do Biura Obsługi Klienta), gdzie profesjonalni konsultanci doradzą i podpowiedzą, jak zadbać o komfort w sypialni.

2. Indywidualne podejście

W szkole rządzi nauczyciel, a w domu już rodzice. Warunkiem efektywnego uczenia jest dostosowanie technik i stylu przyswajania wiedzy do konkretnej osoby. Powszechnie dzieli się potencjał intelektualny na humanistyczny i ścisły. Jedni mają talent do języków, historii i literatury, a inni do matematyki, fizyki czy chemii.

Ale można również dzieci i młodzież podzielić na dwie grupy pod względem percepcji i analizy informacji podczas nauki. Kinestetycy to grupa dzieci, które są w ciągłym ruchu, ciągle muszą czegoś dotykać, oglądać i nie są wstanie wytrzymać w miejscu nawet kilku minut. Dlatego kinestetykom nauka najlepiej będzie wchodzić poprzez gry i zabawy. Wzrokowcy to osoby o dobrze rozwiniętej inteligencji wzrokowo-przestrzennej.

Absorbcja nowych informacji będzie w tej grupie skuteczna, jeżeli tematy czy wątki będą przedstawione w formie obrazowej. Sprawdzą się tu listy, drzewka, skojarzenia, mapy i słowa-klucze. Oczywiście zdarzają się również dzieci o mieszanych stylach poznawania. Natomiast z punktu widzenia rodzica ważne jest, aby nauka była dopasowana do indywidualnych preferencji każdego dziecka.

3. Motywowanie i wspieranie

Odpowiednia motywacja hamuje zniechęcenie, znużenie i pokonuje niechęć do dalszego działania. To powszechnie wiadoma rzecz. Szczególnie nasi najmłodsi, którzy szybko się nudzą, potrzebują dodatkowego bodźca, aby ukończyć zadanie edukacyjne. Dlatego dobrze jest podzielić materiał na kilka mniejszych części. Warto chwalić za dobrze zrobione zadanie, tłumaczyć niejasności, a po skończonej lekcji zaoferować pomoc w utrwaleniu poprzez przepytywanie. Wszystkie te sposoby wspierania w nauce pozwolą nawiązać więź rodzica z dzieckiem oraz poczucie, że nie jest ono pozostawione samo sobie wobec trudności współczesnej edukacji.

/ Materiały prasowe

4. Techniki ułatwiające zapamiętywanie

Niestety, współczesna szkoła i jej program nauczania opiera się często na suchych faktach i informacjach, które nie są przedstawione w ciekawy i przejrzysty sposób. Dlatego powinniśmy podczas pracy domowej korzystać z różnych technik ułatwiających zapamiętywanie.

Najbardziej znaną i sprawdzoną techniką są skojarzenia. Do każdej daty, informacji czy zasady możemy przypisać jakiś symbol, który nam się będzie kojarzyć pozytywnie. Sprawdzą się tu zwierzątka, ulubione potrawy czy postacie z bajek. Dobre są również przysłowia takie jak "uje się nie kreskuje" czy "pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody". Można powiedzieć, że każde skojarzenie, jeśli będzie ciekawe, to spełni swoją rolę w przyswajaniu wiedzy. Można też do nazw kontynentów czy imion królów przypisać liczby bądź figury geometryczne, dzięki czemu zapamiętywanie przerodzi się w grę lub zabawę.

Warto zapoznać się takimi technikami mnemoniki jak tworzenie historii i metoda pierwszych liter.

5. Wyciszenie

Kolejna zasada to odpowiednie przygotowanie się do nauki. Dziecko powinno się wyciszyć i uspokoić. Dzieci są bardzo emocjonalne, łatwo ulegają pobudzeniu, a nawet wpadają euforię po dobrej zabawie, grze komputerowej lub ulubionej bajce. W takim stanie efektywne uczenie się nie będzie skuteczne.

Rodzice powinni zadbać, aby dziecko się wyciszyło, uspokoiło, a jego umysł był otwarty i zrelaksowany. Najprościej jest zrobić kilkunastominutową przerwę między zabawą a nauką, tak aby emocje opadły. Powinniśmy nauczyć naszych najmłodszych, jak sobie radzić ze złymi, jak i dobrymi emocjami. W przeciwnym razie mogą one blokować i frustrować uczniów tak, że mimo wielu godzin ciężkiej pracy skutki będą mierne.

6. Sprzyjające otoczenie

Miejsce, w którym nasza pociecha będzie się uczyć, nie może kojarzyć się z zabawą, snem czy odpoczynkiem. Powinna to być wydzielona przestrzeń do nauki. Może to być biurko w pokoju, stół w innym pomieszczeniu lub salonie. Zdecydowanie odpada łóżko, dywan z zabawkami czy pokój z włączoną telewizją lub komputerem. Również smartfon powinien być wyłączony. Czasami może się sprawdzić nauka w duecie.

Nasz syn czy córka może zaprosić kolegę czy koleżankę, a sama nauka stanie się mile spędzonym czasem. Dziecko powinno umieć oddzielić czas nauki od zabawy. Niewskazane jest również jedzenie posiłków czy słodyczy, ponieważ to rozprasza i dekoncentruje młodych uczniów. Miejsce nauki powinno być dobrze oświetlone i uporządkowane.

/ Materiały prasowe

Po siódme - Zrozumienie i utrwalenie

Asystowanie rodziców podczas nauki zdecydowanie się sprawdza. Co jeszcze możemy zrobić? W przypadku dużych porcji materiału do przyswojenia, powinniśmy go odpowiednio podzielić i stworzyć plan jego realizacji. Będziemy również pomocni przy powtarzaniu i sprawdzaniu, w jakim stopniu wiedza została opanowana przez nasza pociechę. Jednak zanim zaczniemy, powinniśmy sami przeanalizować temat i zrozumieć go tak, aby łatwiej można było pomóc, zwłaszcza w tłumaczeniu i powtarzaniu. Powodzenia w nowym roku szkolnym!

/ Materiały prasowe