Zakup mieszkania dla wielu osób jest spełnieniem marzeń. Nowy lokal to również doskonała inwestycja na długie lata. Warto wiedzieć, jak wygląda zakup obiektu od dewelopera.

/ Materiały prasowe

Zdolność kredytowa

Zanim dana osoba zacznie przeglądać oferty firm deweloperskich, powinna oszacować ilość dostępnych instrumentów finansowych, które może przeznaczyć na zakup nowego lokalu mieszkaniowego. Zakres środków pieniężnych w dużym stopniu definiuje wybór wymarzonej nieruchomości.

W przypadku konieczności podpisania umowy kredytowej z bankiem, należy w pierwszej kolejności udać się do konkretnego oddziału danej instytucji finansowej. Można również skorzystać z pomocy pośrednika.

Przy określaniu zdolności kredytowej należy wziąć pod uwagę, iż środki finansowe są potrzebne na zakup oraz wykończenie mieszkania. Warto zatem rozsądnie nimi gospodarować. Zgromadzone oszczędności powinny zostać przeznaczone na wkład własny do kredytu oraz na fundusz niezbędny do wykończenia nowego lokum.

Przed podpisaniem umowy z bankiem warto również uporządkować finanse osobiste. Im mniejsza ilość kart kredytowych czy pożyczek ratalnych, tym większa szansa na otrzymanie wyższej pożyczki. Należy również dodać, że Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na instytucje finansowe ograniczenia, zgodnie z którymi wysokość kredytu hipotecznego nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości.

Całkowity koszt pożyczki zależy więc od wielu czynników, wśród których warto wskazać m.in.:

prowizję bankową,

ustanowienie hipoteki,

zobowiązania notarialne,

założenie księgi wieczystej dla nieruchomości,

ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz polisę na życie z cesją praw z świadczenia na instytucję pieniężną.

Wybór nieruchomości

Szukając odpowiedniego lokalu, warto skorzystać z Internetu. Po wpisaniu frazy "mieszkania na sprzedaż w Gdańsku" użytkownikowi platformy wyświetli się lista firm, oferujących lokale w centralnej części Trójmiasta. Przy wyborze mieszkania należy wziąć pod uwagę nie tylko jego cenę, ale i lokalizację czy też metraż obiektu.

Nowoczesne inwestycje firm deweloperskich działających w Trójmiasta, zazwyczaj realizowane są w pobliżu zielonych terenów, punktów usługowych oraz placówek edukacyjnych. Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się lokale w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz mniejszych miejscowościach, wśród których warto wskazać m.in. Rumię.

Na nowy lokal mieszkaniowy położony w północnej części Polski trzeba przeznaczyć od 115 000 do 11 000 000 złotych. Metr kwadratowy nieruchomości zlokalizowanej na Pojezierzu Wschodniopomorskim kosztuje natomiast średnio 8 140 złotych. Ceny nowych mieszkań w Sopocie rozpoczynają się od 2 350 000 zł.

Warto pamiętać, że zakup nieruchomości to inwestycja na długi czas. Należy więc wziąć pod uwagę nie tylko cenę mieszkania, ale i to, w jaki sposób okolica może zmienić się w kolejnych latach. Według ustawy deweloperskiej, każda firma realizująca inwestycję budowlaną powinna przygotować prospekt informacyjny, zawierający dane na temat prac drogowych, kolejowych itd., planowanych w odległości kilometra od sprzedawanego obiektu, obniżających komfort życia mieszkańców. Można jednak również samodzielnie przeanalizować układ zagospodarowania przestrzennego, by wykluczyć bądź potwierdzić wszelkie roboty, które mogą być realizowane przez gminę nieopodal.

Potencjalny nabywca mieszkania powinien również zweryfikować grunt pod nowo powstałe osiedle. Tego typu informacje dostępne są w księdze wieczystej i każda osoba, mająca dostęp do internetu, może zapoznać się z jej zapisami. Jeśli deweloper ma prawo użytkować działkę przez okres 99 lat, wówczas wartość nieruchomości może być powiększona o dodatkowe opłaty. W księdze wieczystej nowy nabywca lokalu powinien również sprawdzić, czy grunt lub lokal nie mają obciążonej hipoteki.

Firma deweloperska

Przed podpisaniem umowy z inwestorem, należy upewnić się, iż jest on wiarygodny. Warto zatem zapoznać się z innymi projektami, zrealizowanymi przez niego do tej pory. Można również poczytać opinie innych klientów, którzy zdecydowali się na skorzystanie z oferty tego dewelopera.

Bezpiecznym rozwiązaniem jest kupowanie nieruchomości od firmy notowanej na giełdzie. Tego typu przedsiębiorstwa zobligowane są bowiem do publikacji raportów wynikowych. Ich sytuacja jest na bieżąco monitorowana, analizowana i komentowana przez pozostałych partycypatorów rynku.

Umowa przedwstępna

Po sprawdzeniu wszystkich niezbędnych informacji, nabywca mieszkania może rozpocząć negocjacje z deweloperem. Firmy deweloperskie często oferują swoim klientom atrakcyjne zniżki i rabaty. Po ustaleniu ogólnych warunków, obie strony przystępują do zawarcia umowy.

Właściwa cześć zobowiązania to prospekt informacyjny. Klient otrzymuje go wraz z technicznym wzorem umowy przed zawarciem transakcji. Zdarza się, że kupowana nieruchomość nie jest skończona. Klient musi więc poczekać kilka miesięcy na odbiór kluczy do swojego mieszkania.

Kluczowy punkt umowy to zobowiązanie stron do zawarcia ostatecznego zobowiązania, zgodnie z którym własność lokalu zostanie w konkretnym momencie przeniesiona na nowego właściciela. W dokumencie znajdują się również informacje o:

wartości obiektu,

terminach zapłaty kolejnych transz,

dacie przekazania mieszkania,

następstwach zmian w przypadku niezakończenia inwestycji w określonym wcześniej czasie,

warunkach rozliczenia w przypadku wystąpienia wszelkich odstępstw od projektu,

konsekwencjach odstąpienia jednej ze stron od umowy.

Umowa deweloperska ma formę aktu notarialnego. Koszt jej zawarcia pokrywa nabywca mieszkania, jak i podmiot, sprzedający dany obiekt. W przypadku płatności w transzach, klient wpłaca na tym etapie 10% ceny nieruchomości, a resztę - po zakończeniu budowy. Nabywca może również przelewać środki na konto dewelopera po kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Klucze do mieszkania

Po zakończeniu budowy firma umawia się z klientem na odbiór nieruchomości. Czasem klucze do lokalu przekazywane są po podpisaniu ostatecznej umowy. Odbierając mieszkanie, warto sprawdzić, czy standard wykończenia odpowiada wcześniejszym ustaleniom.

Należy również zwrócić uwagę na wszelkiego typu uszczerbki w podłogach, ścianach oraz usterki w montażu okien lub drzwi. Warto sprawdzić także wymiary pomieszczeń i kąty różnorodnych powierzchni. Podpisując dokument odbioru, klient zatwierdza, iż akceptuje on stan mieszkania.

Analizę wnętrza należy zatem wykonać bardzo dokładnie. Najlepiej, by nabywcy towarzyszyła osoba znająca się na pracach wykończeniowych i remontowych.

Umowa ostateczna

Przekazanie własności nowemu nabywcy odbywa się po zakończeniu wszelkich robót. Jeśli klient kupuje gotowy lokal, wówczas transakcja zostaje sfinalizowaniu po zakończeniu formalności kredytowych. Jeśli natomiast budynek dopiero powstaje, na podpisanie umowy nabywca nieruchomości musi poczekać kilkanaście miesięcy.

Ostateczne zobowiązanie strony zawierają w obecności notariusza. Kredytobiorcy po podpisaniu umowy powinni złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej i obciążenie hipoteki na rzecz instytucji finansowej. Lokal powinien również zostać objęty odpowiednim ubezpieczeniem.

Kupno mieszkania od dewelopera to złożony proces. Ostrożność należy zachować na każdym etapie. W przypadku wszelkich wątpliwości, warto skonsultować się z ekspertem. Skorzystanie z porady specjalisty pozwoli uniknąć ewentualnych problemów i nabyć mieszkanie marzeń bez niepotrzebnego stresu.