Posiadanie polisy na życie nie jest objawem czarnowidztwa – świadczy o tym, że troszczysz się o swoich bliskich. Nie będziemy zatem rozważać, czy warto ją wykupić. Zastanowimy się nad tym, jak dopasować ubezpieczenie na życie tak, aby dawało solidne zabezpieczenie.

/ Materiały prasowe

Budowa podstawowej polisy na życie jest bardzo prosta. W przypadku Twojej śmierci ubezpieczyciel wypłaca pełną sumę ubezpieczenia osobie wskazanej przez Ciebie lub Twoim spadkobiercom. Taki podstawowy produkt możesz dowolnie rozszerzać, a oferty ubezpieczycieli są dziś bardzo rozbudowane. Skupmy się zatem na tym, które z nich warto wybrać.

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

Młodzi Polacy doskonale wiedzą, że wykupienie polisy na życie jest często warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego na wymarzony dom. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że z reguły polisa przy kredycie daje podstawą ochronę, czyli na wypadek Twojej śmierci bank otrzyma od ubezpieczyciela środki na spłatę zadłużenia. Rodzina będzie miała gdzie mieszkać i nie zostanie z długami. Musisz pamiętać, że gdy Ciebie zabraknie, rodzina straci sporą część dochodu.

Zatem powstaje pytanie, co obejmuje polisa na życie , która uwzględni potrzeby Twoich bliskich? Z całą pewnością powinna zawierać opcję na wypadek poważnego zachorowania na nowotwory czy choroby cywilizacyjne. Musisz przyznać, że scenariusz, w którym zapadasz na ciężką chorobę, a Twój małżonek ma na sobie cały ciężar utrzymania rodziny i opieki nad Wami, nie jest optymistyczny. Dlatego zdecydowanie warto, abyś przemyślał ubezpieczenie na życie z taką opcją. Walka z chorobą jest łatwiejsza, gdy nie musisz martwić się o pieniądze i masz wsparcie np. w postaci wizyt u specjalistów, bez czekania w kolejkach.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

To druga z opcji, o które warto uzupełnić polisę. Utrata zdrowia i dochodów to sytuacja, w której nikt nie chciałby się znaleźć. Wybierając ubezpieczenie na życie z opcją na wypadek utraty pracy lub zdolności do pracy, zwróć uwagę na formę świadczenia i jego wysokość. Sprawdź, co będzie korzystniejsze: jednorazowa wypłata czy świadczenie w formie renty? Wysokość sumy takiego ubezpieczenia również jest ważna - powinna być dopasowana do potrzeb Twoich i Twojej rodziny. Im jest wyższa, tym lepiej.

Wypłata świadczenia - terminy są ważne

Wybór ubezpieczenia to dobry trening dla wyobraźni. Kilka razy musisz zadać sobie pytanie: co by było, gdyby? Wybierając polisę, zwróć uwagę na zapis, jak długo trwa procedura od zgłoszenia do wypłaty. Zwykle pełna suma wypłacana jest do 30 dni od zgłoszenia, jeśli sytuacja jest bezsporna. Tak, ale zwykle największe potrzeby finansowe pojawiają się bezpośrednio po zdarzeniu. Są polisy, w których istnieje zapis o tzw. pierwszej pomocy finansowej. To wygodne rozwiązanie - ubezpieczyciel przelewa ustaloną w umowie kwotę już w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Warto podkreślić, że nigdy nie jest to całość świadczenia, ale z pewnością pomoże w najtrudniejszym czasie.