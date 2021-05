Lodówka jest jednym z najważniejszych urządzeń znajdujących się w domu. Przy jej wyborze, przede wszystkim powinno się kierować rozmiarem pomieszczenia, w którym docelowo ma się ona znajdować. Oprócz tego ważna jest: moc, energooszczędność, oraz funkcjonalność. Jaką lodówkę najlepiej wybrać do domu?

1. Rozmiar i wygląd- kluczowe kryterium

2. Zamrażalka- nieodłączny element każdej lodówki

3. Wybór producenta- wybór najlepszej marki

3. Energooszczędność

4. Paleta możliwości

Rozmiar i wygląd - kluczowe kryterium

Lodówkę dobiera się do urządzonego już pomieszczenia. Jeżeli dysponujemy dużą kuchnią, nie będziemy musieli ograniczać się, co do wymiarów lodówki. Jeżeli, jednak rozmiar pomieszczenia sprawiam nam kłopoty, musimy dobrać lodówkę bezpośrednio dopasowaną do wnętrza.

W dużych przestrzeniach świetnym rozwiązaniem może okazać się lodówka dwudrzwiowa. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ może ona zmieścić o wiele więcej produktów niż tradycyjne lodówki. Jeszcze inaczej ma się sprawa z meblami wykonywanymi na wymiar. W takich przypadkach lodówkę dobiera się najczęściej specjalnie do zabudowy.

Lodówkę wybiera się również pod względami estetycznymi. Powinna ona wpasować się w wygląd całego pomieszczenia i uzupełnić wnętrze kuchni. Obecnie na rynku znaleźć można już nie tylko tradycyjne białe lub srebrne lodówki. Świetnym rozwiązaniem może być wybór czarnej lodówki, która doskonale wpasuje się w nowoczesne pomieszczenia.

Zamrażalka - nieodłączny element każdej lodówki

Wybierając lodówkę, należy również zwrócić uwagę na dołączoną do niej zamrażalkę. Niektóre modele posiadają zamrażalkę dołączoną na dole, a niektóre na górze. Od osobistych preferencji kupującego zależy, na którą z tych opcji się zdecyduje.

Obecnie najpopularniejsze są jednak lodówki typu Side by Side, a wśród nich na przykład lodówka LG. Oznacza to, że lodówka podzielona jest pionowo na pół. Po jednej stronie znajduje się cześć chłodząca a po drugiej mrożąca. To bardzo ciekawe rozwiązanie, zapewniające komfort użytkowania.

Wybór producenta - wybór najlepszej marki

Lodówka jest sprzętem, który kupujemy na lata. Zależy nam więc na tym, by działała ona sprawnie i jak najdłużej. Często wybór firmy oferującej najtańszą ofertę, może okazać się nietrafiony. Za jakość trzeba zapłacić więcej.

Sprawdzeni producenci oferują nie tylko sprzęt najwyższej klasy, ale również serwis i wymianę uszkodzonych części. Wybór lodówki dużego, sprawdzonego producenta, będzie więc zawsze korzystnym wyborem. W każdym domu doskonale sprawdzi się na przykład lodówka Bosch. Będziemy mieć pewność, że posłuży nam ona na długie lata.

Energooszczędność

Wielkość lodówki ma bezpośredni wpływ na moc urządzenia. Obecnie lodówka A+++ to konieczność. W związku z rosnącymi cenami za energię elektryczną, energooszczędność wydaje się jednym z kluczowych kryteriów decydujących o zakupie konkretnego modelu. Świadomość społeczeństwa na temat zmian klimatycznych nieustannie wzrasta.

Zakup energooszczędnego sprzętu może być jednym z ważnych kroków, ku polepszeniu stanu środowiska. Jest to działanie, które w długofalowej perspektywie przynosi wiele korzyści. Za lodówki wyższej klasy trzeba zapłacić kilkaset złotych więcej, jest to jednak jak najbardziej opłacalna inwestycja.

Ważną kwestią jest również liczba zainstalowanych w lodówce agregatów. W klasycznych modelach jeden agregat odpowiada za pracę chłodziarki i zamrażalnika. W nowszych modelach zamontowane są, jednak dwa osobne agregaty. Każdy z nich odpowiada za działanie innej części. Takie rozwiązanie sprawdza się doskonale, ponieważ temperatura w obu częściach regulowana jest w niezależny sposób.

Paleta możliwości

Nowoczesne lodówki wyposażone są w wiele innowacyjnych udogodnień. Są to na przykład: kostkarka do lodu, dystrybutor wody, czy szuflada przedłużająca świeżość produktów. Funkcją, o której warto wiedzieć najwięcej, jest, jednak technologia No Frost. Taka lodówka jest urządzeniem bezszronowym. Wyposażona jest w specjalny mechanizm, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci. Dzięki specjalnym czujnikom pracy wentylatorów na powierzchni ścian nie osadza się szron. Wilgotne powietrze automatycznie jest kierowane bowiem do skraplacza.

Dlaczego ta technologia jest tak ważna? Dzięki niej właściciel nie musi regularnie rozmrażać lodówki. Jedzenie przechowywane w niej dłużej pozostaje świeże a wynika to z faktu, iż brak szronu zapobiega rozwojowi bakterii.

Inne najczęściej wybierane udogodnienia to:

osobna szuflada do przechowywania mięsa, która jest zaprojektowana tak, by zachować wszelkie wartości smakowe mięsa;

filtr lub powłoka antybakteryjna- chroni żywność przed zepsuciem i rozwojem pleśni;

wymuszony obieg powietrza- gwarantuje równomierne chłodzenie całego wnętrza lodówki;

sygnał niedomkniętych drzwi- specjalny system dźwiękowy, który przypomina o konieczności domknięcia drzwi;

Convert Active- funkcja umożliwiająca zamienienie zamrażalnika w chłodziarkę.

Wybór konkretnej lodówki nie należy do łatwych zdań. Podejmując tę decyzję pod uwagę, należy wziąć wiele czynników. Nie bez znaczenia są również nasze zasoby pieniężne. Jeżeli możemy pozwolić sobie na wydanie większej ilości pieniędzy, warto kupić droższe urządzenie. Co ważne, jednak nawet gdy jesteśmy ograniczeni finansowo, możemy znaleźć lodówkę, która doskonale sprawdzi się w naszym domu.