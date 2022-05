Kredyt gotówkowy a stopy procentowe to dzisiaj temat numer jeden. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej w ostatnich miesiącach już kilka razy podniosła stopy procentowe kredytów, przez co wszystkie zobowiązania bankowe są dla przeciętnych kredytobiorców znacząco droższe.

/ Materiały prasowe

Sprawdź, czy oprocentowanie kredytów gotówkowych wzrośnie kolejny raz? O ile może wzrosnąć rata kredytu gotówkowego w związku z nowymi ustaleniami RPP? Dowiedz się więcej już teraz.

Kredyt gotówkowy a stopy procentowe

Jakie znaczenie dla “Kowalskiego" ma temat kredyt gotówkowy a stopy procentowe? Tak naprawdę ogromny, ponieważ to właśnie one wpływają na wysokość miesięcznych rat.

Musisz wiedzieć, że na oprocentowanie zobowiązania kredytowego wpływ ma co najmniej kilka czynników. Oprocentowanie, które narzuca instytucja bankowa i jest ono najczęściej ustalane jednorazowo i niezmienne, marża oraz stopy procentowe. To właśnie stopy procentowe sprawiają, że wysokość miesięcznej raty może maleć albo rosnąć. W obecnej sytuacji stopy procentowe są bardzo wysokie i nadal rosną, przez co raty wzrastają o co najmniej kilkaset złotych.



Czy stopy procentowe wpływają na kredyt gotówkowy?

Jeśli wiesz już, że stopy procentowe niestety wpływają na kredyt gotówkowy, warto wiedzieć, jak bardzo niekorzystny jest to mechanizm. Okazuje się, że wszystko zależy od wzrostu stóp procentowych, w obliczu czemu miesięczna rata może wzrosnąć o kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilkaset złotych.

Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim półroczu podniosła stopy procentowe już kilka razy, a kredytobiorcy płacą o kilkaset wyższe raty. Niepokojący jest fakt, że to jeszcze nie koniec podwyżek. Eksperci rynku finansowego potwierdzają, że klientów banków czekają kolejne podwyżki. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak rosnące stopy procentowe tak naprawdę wpłyną na wysokość rat zobowiązań kredytowych. Prognozuje się jednak, że klientów instytucji bankowych czeka jeszcze kilka takich wzrostów, a sytuacja na pewno nie zmieni się w tym roku. Wszystko przez szalejącą inflację, na którą sposobem jest właśnie podnoszenie stóp procentowych.

Kredyt gotówkowy a stopy procentowe - jak wybierać zobowiązanie kredytowe?

W obecnej sytuacji zaleca się zaciąganie kredytów gotówkowych ze stałym oprocentowaniem. Taki zabieg pozwala ustanowić jedną wysokość miesięcznych rat, a na ich wysokość w późniejszym terminie nie będą mieć wahania stóp procentowych. Pamiętaj jednak, że stałe oprocentowanie nie zawsze jest korzystne, w sytuacji, w której stopy procentowe są na niskim poziomie, miesięczne raty mogą być nieco wyższe, niż w przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Zawsze jednak można renegocjować warunki kredytowe i podpisać aneks do umowy z bankiem.

Zanim wyślesz wniosek o kredyt gotówkowy do wybranego banku, porównaj co najmniej kilka konkurencyjnych ofert różnych instytucji bankowych na Totalmoney.pl. Skorzystaj z rankingów kredytów gotówkowych oraz kalkulatora kredytowego. Narzędzie te porównują i wyliczają przykładowe koszty całkowite zobowiązań kredytowych, odpowiadają również na pytanie o zdolność kredytową potencjalnego klienta.

Pamiętaj, że zarówno ranking, jak i kalkulator kredytowy podają jedynie szacunkowe wartości, a ostateczną ofertę ze strony banku poznasz dopiero po wstępnej weryfikacji wniosku. Są jednak doskonałą opcją, aby poznać aktualne oferty i wybrać te idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty przyszłego kredytobiorcy.