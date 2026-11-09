Jak powstrzymać aktywnego strzelca? Policja zwiększy nacisk na szkolenia

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Po ataku w Krakowie policja zwiększy nacisk na szkolenia dotyczące reagowania na ataki tzw. aktywnych strzelców – dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. W sobotę w ścisłym centrum stolicy Małopolski 24-latek zastrzelił 6 osób, a 15 ranił. Dziś napastnik zmarł w szpitalu.

Policjanci mają ćwiczyć kluczowe umiejętności

Programy szkoleniowe dla funkcjonariuszy policji już wcześniej zakładały ćwiczenia na wypadek ataku tzw. aktywnego strzelca (od angielskiego „active shooter” – przyp. red.). To osoba, która w krótkim czasie strzela do wielu ludzi, najczęściej w miejscach publicznych. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w sobotnie popołudnie w Krakowie.

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że teraz jeszcze większy nacisk ma być położony na to, jak policjanci powinni reagować w przypadku takich ataków terrorystycznych. Chodzi przede wszystkim o przećwiczenie szybkiego obezwładnienia sprawcy i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

Policja bierze pod uwagę również ryzyko pojawienia się naśladowców. Dlatego – jak usłyszał nieoficjalnie dziennikarz RMF FM – służby chcą być przygotowane na różne scenariusze potencjalnych ataków.

Wypowiedź Kierwińskiego wywołała burzę. Gibała: Sugestie na wyrost W rozmowie z RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała przyznał, że nie podoba mu się przypisywanie 24-latkowi, który w sobotę zaatakował w centrum miasta, jakichkolwiek motywacji politycznych. "Uważam, że to są sugestie na wyrost. One tylko…

Tragiczna sobota w Krakowie

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać na oślep. Zabił 6 osób, a 15 ranił.

Po wymianie ognia z policją napastnik został zatrzymany i w ciężkim stanie trafił do szpitala. W sobotni wieczór w miejscu jego zamieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób. Służby potwierdziły, że to rodzice i siostra agresora, który zaatakował w Krakowie.

W poniedziałek 24-latek zmarł w szpitalu. Policja przekazała, że stało się to nad ranem.