Jak Polska zabezpiecza granicę z Rosją i Białorusią? 100 kilometrów już gotowe

Polska nie zwalnia tempa w budowie nowoczesnych systemów obronnych na wschodniej granicy. Program Tarcza Wschód, realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie, to kompleksowy projekt mający na celu zabezpieczenie granicy z Rosją i Białorusią. Jego głównym założeniem jest stworzenie wielowarstwowej linii obrony, która nie tylko utrudni działania ewentualnych napastników, ale także zapewni szybkie i skuteczne wsparcie dla polskich sił zbrojnych.
Setki kilometrów umocnień i nowoczesnych systemów
Z najnowszych informacji przekazanych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego wynika, że obecnie zabezpieczono już około 100 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią. To jednak dopiero początek – do końca 2026 roku planowane jest rozszerzenie umocnień do ponad 200 kilometrów. W ramach programu przejęto 77 działek ewidencyjnych, rozlokowanych w 27 lokalizacjach, o łącznej powierzchni przekraczającej 529 hektarów. Tereny te posłużą do budowy kolejnych elementów infrastruktury obronnej.
Tarcza Wschód to nie tylko klasyczne zapory przeciwczołgowe czy blokady drogowe. W ramach projektu powstają również składy materiałów inżynieryjnych, które w razie potrzeby pozwolą na szybkie rozbudowanie zapór i blokad. W miejscach składowania gromadzone są prefabrykaty betonowe, betonowe jeże, elementy fortyfikacyjne oraz drut ostrzowy. Ich zadaniem jest nie tylko spowolnienie ewentualnego przeciwnika, ale także wymuszenie na nim użycia specjalistycznych wojsk inżynieryjnych i skierowanie jego działań w rejony korzystne dla polskich obrońców.
Nie bez znaczenia są także inwestycje w systemy rozpoznawcze i antydronowe, a także utrzymanie naturalnych barier, takich jak mokradła czy gęste lasy, które dodatkowo utrudniają potencjalny atak. W sumie powstało już 16 miejsc składowania materiałów, a w najbliższym czasie planowana jest budowa kolejnych siedmiu obiektów.
Bezpieczeństwo mieszkańców i dostępność terenów
Ważnym aspektem programu jest zachowanie równowagi między bezpieczeństwem a codziennym funkcjonowaniem mieszkańców przygranicznych terenów. Materiały wykorzystywane do budowy zapór są składowane w wyznaczonych miejscach, co pozwala na utrzymanie dostępności terenów dla lokalnej społeczności i gospodarki. W razie zagrożenia Siły Zbrojne RP są w stanie błyskawicznie rozwinąć umocnienia w najbardziej strategicznych punktach.
Jak podkreślają przedstawiciele Sztabu Generalnego, kluczowe jest wcześniejsze zgromadzenie materiałów i przygotowanie infrastruktury – tak, by w sytuacji kryzysowej nie tracić czasu na ich zamawianie i transport.
Realizacja programu Tarcza Wschód to ogromne wyzwanie logistyczne i finansowe. W jego finansowaniu znaczącą rolę odgrywa unijny instrument SAFE, w ramach którego przygotowano 26 projektów o łącznej wartości około 10 miliardów euro.
Polska lądowa granica z Rosją (Obwodem Królewieckim) oraz Białorusią liczy łącznie 628 kilometrów, do tego dochodzi 22 kilometry granicy morskiej z Rosją w rejonie Mierzei Wiślanej.