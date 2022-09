W 2022 roku doszło do dwóch zmian w taryfikatorze mandatów. Od stycznia kary za poszczególne przewinienia znacząco wzrosły, a wrześniowe zmiany odczują najmocniej drogowi recydywiści. Ponadto nowy taryfikator może mieć znaczenie w kontekście składki OC. Rosnące ceny można zaobserwować niemal na każdym kroku. Czy droższe ubezpieczenia OC samochodu również wynika z inflacji? A może wpływ na wysokie stawki ma nowy taryfikator mandatów za prędkość i inne przewinienia na drodze?

Mandaty znowu droższe - nowy taryfikator mandatów od 17 września

Jeszcze w 2021 roku kierowca, zatrzymany za przekroczenie prędkości o więcej niż 71 km/h, musiał liczyć się z mandatem wysokości 500 zł. Od stycznia limit wynosi 2500 zł. Podwyżki objęły zdecydowaną większość wykroczeń, których można dopuścić się za kierownicą. Wrześniowe zmiany objęły również system punktów karnych. Limit punktów nie uległ modyfikacji i nadal wynosi 20 punktów dla początkujących kierowców oraz 24 dla pozostałych osób. Zmienił się jednak system kasowania punktów karnych. Dotychczas punkty ciążyły kierowcom przez rok od przewinienia. Teraz okres ten wydłużył się do dwóch lat od momentu uiszczenia opłaty za mandat.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu, najważniejsza jest jednak inna zmiana, jaka weszła w życie 17 września. Otóż wcześniej jednorazowo kierowca mógł zostać ukarany maksymalnie 10 punktami karnymi. Po zmianach limit ten wynosi 15 punktów karnych. Dlaczego akurat ta modyfikacja jest istotna dla szukających najtańszego ubezpieczenia OC samochodu?

Więcej punktów karnych - droższe OC

W 2022 roku doszło do jeszcze jednej, ważnej zmiany w przepisach. Dotąd towarzystwa ubezpieczeniowe nie miały wglądu w historię mandatów kierowcy, a co za tym idzie, nie mogły dokonywać oceny ryzyka na podstawie umiejętności czy stylu jazdy klienta. Od czerwca jednak ubezpieczyciele mają dostęp do bazy danych CEPiK, a zatem oprócz danych auta wiedzą także, czy mają do czynienia z kierowcą jeżdżącym przepisowo, czy raczej piratem drogowym z dużą liczbą punktów karnych. Trudniej będzie więc znaleźć atrakcyjną ofertę, dlatego warto skorzystać z takich narzędzi jak porównywarka ubezpieczeń

Zależność jest zatem jasna. Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów kierowcy będą otrzymywać więcej punktów karnych, które na dodatek będą ciążyć im przez dwa lata. Więcej punktów na koncie oznacza dla firm ubezpieczeniowych większe ryzyko spowodowania szkody przez kierowcę, który często łamie przepisy. W efekcie zaproponuje wyższą składkę za ubezpieczenie OC samochodu.