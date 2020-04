Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z różnymi wydatkami, w tym opłatami za gaz. Obniżenie kosztów ogrzewania gazowego nie musi równać się utracie komfortu – istnieją sposoby pozwalające zmniejszyć wysokość rachunków za gaz, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej temperatury w siedzibie firmy. Poniżej przedstawiamy kilka najskuteczniejszych rozwiązań.

Modernizacja ocieplenia

Przystosowanie budynku do oszczędzania energii cieplnej jednorazowo generuje spore koszty, jednak w perspektywie długoterminowej przynosi korzyści w postaci zmniejszonego zużycia gazu, a tym samym niższych rachunków. Termomodernizacja jest dobrym rozwiązaniem szczególnie w przypadku starszych budynków - nieodpowiednie ocieplenie, a także nieszczelne okna, mogą przyczyniać się do dużej utraty ciepła. Warto również zwrócić uwagę na system grzewczy. Nowoczesne urządzenia takie jak kotły kondensacyjne osiągają sprawność do 109%, dzięki czemu ogrzewanie jest znacznie efektywniejsze, a jego koszty niższe. Jak to możliwe? Piece tego typu wykorzystują również ciepło spalin.

Zastosowanie nowszych grzejników lub ogrzewania podłogowego

Na efektywność ogrzewania i jego koszty niewątpliwie wpływ mają grzejniki - starsze, żeliwne rozgrzewają się wolniej i zużywają więcej energii niż nowsze modele. Wybierając grzejniki warto postawić na te z termostatem, który pozwala regulować temperaturę w pomieszczeniu. Wartym uwagi rozwiązaniem jest także ogrzewanie podłogowe, które zapewnia wysoką wydajność ogrzewania i równomierny rozkład ciepła.

Zmiana ustawienia mebli i zasłanianie okien

Duży wpływ na efektywność ogrzewania ma ustawienie mebli - grzejniki nie powinny być nimi zasłonięte. Zastawienie grzejników, np. biurkami, utrudnia cyrkulację ciepłego powietrza, przez co do ogrzania pomieszczenia potrzebne jest więcej energii. Oprócz rozmieszczenia mebli, ważne jest również zasłanianie okien - nawet wtedy, gdy są zamknięte ucieka przez nie kilka procent energii cieplnej. Aby uniknąć jej utraty, warto zamontować w oknach odpowiednie żaluzje lub rolety i zasłaniać je po zachodzie słońca, kiedy temperatura na zewnątrz zacznie spadać.

Zmiana sprzedawcy gazu

Jednym z najskuteczniejszych i najprostszych sposobów na zmniejszenie rachunków za gaz dla firmy jest zmiana sprzedawcy paliwa gazowego, która jest bezpłatna zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Zmiana ta opłacalna jest nie tylko w przypadku dużych przedsiębiorstw, w których zużycie gazu jest wysokie, ale także w przypadku mniejszych firm - oszczędności będą jednak stosunkowo mniejsze.

Co więcej, wszelkie procedury, takie jak wypowiedzenie dotychczasowej umowy lub poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego mogą być przeprowadzone przez nowego sprzedawcę - dzięki temu po stronie odbiorcy leży jedynie wybór najkorzystniejszej oferty oraz udzielenie odpowiedniego pełnomocnictwa. Warto również zaznaczyć, że pomoc ze strony nowego partnera jest gwarancją zachowania ciągłości dostaw gazu i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Więcej na temat zmiany sprzedawcy gazu można przeczytać odwiedzając stronę firmy Po Prostu Energia.