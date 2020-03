Warto śledzić promocje firm, które zajmują się najmem długoterminowym, bo często oferują one atrakcyjne auta w świetnych cenach. Podobnie jest w Carsmile, która swoje samochody sprzedaje online. Zapraszamy na krótki przegląd gorących ofert. Marzec to czas, w którym wciąż sporo samochodów wyprodukowanych w 2019 roku czeka na najem. Dodajmy, że są one fabrycznie nowe, a rok produkcji, gdy wynajmujecie ma drugorzędne znaczenie. Za to cena może być naprawdę dobra!

Moda na tego crossovera nie przemija

Nissan Qashqai to wciąż bardzo chodliwy towar w Carsmile. W firmie o tym wiedzą i oferują na ten model coraz to atrakcyjniejsze promocje. Obecnie nowoczesny crossover, który zmienił rynek motoryzacyjny w Europie i, rozpoczął modę na tego typu modele, kosztuje miesięcznie 849 zł netto. Podana oferta dotyczy wersji 1.3 DIG-T o mocy 140 KM, z przednim napędem i manualną przekładnią. Takie auto przyspiesza od 100 km/h w czasie 10,5 s, a do tego może rozpędzić się do 193 km/h. Warto dodać, że podana cena dotyczy bogatej wersji wyposażeniowej N-Connecta. Znajdziecie w niej nie tylko aluminiowe 18-calowe felgi, ale też 7-calowy dotykowy wyświetlacz. Qashqai N-Connecta rozpoznaje także znaki drogowe i umie sam zahamować w sytuacji skrajnej. Uzupełnieniem obrazu świetnie wyposażonego modelu uzupełnia dwustrefowa automatyczna klimatyzacja.

Astra grubo poniżej tysiąca!

Ile jesteście w stanie zapłacić za kompaktowy hit Opla Astrę? W Carsmile w promocji znajdziecie obecnie wersję z benzynowym silnikiem 1.2 Turbo o mocy 145 KM za 753 zł netto miesięcznie! Trzycylindrowa jednostka znana od dłuższego czasu z aut koncernu PSA charakteryzuje się wysoką kulturą pracy oraz niskim spalaniem. Do tego jest dynamiczna - setkę osiąga w czasie 9,4 s. Samochód z nadwoziem hatchback oferowany jest w wersji wyposażenia Edition S&S, którą wzbogacono o przydatne dodatki w postaci metalizowanego lakieru, 16-calowych felg aluminiowych, pakiet Comfort oraz reflektory LED. W standardzie takiego Opla znajdziecie także czujniki parkingowe z przodu i z tyłu, manualną klimatyzację, dwa mocowania dla dziecięcych fotelików na kanapie, multifunkcyjną kierownicę obszytą skórą oraz elektryczne szyby z przodu i z tyłu.

Gran Turismo za nieco ponad tysiąc

Dokładnie za 1115 zł netto miesięcznie! Tyle kosztuje w promocji BMW 318d Gran Turismo ze 150-konnym dieslem pod maską, automatyczną przekładnią i, jak przystało na BMW, z napędem na tył. Trójka z nadwoziem liftback bardzo dobrze się prezentuje, ale także świetnie prowadzi. Bezpośredni układ kierowniczy i genialna ergonomia to znaki rozpoznawcze aut bawarskiej marki od lat, a z nadwoziem Gran Turismo otrzymujecie także bardzo użyteczne wnętrze oraz sporej wielkości kufer. Diesel zastosowany w tym modelu jest także oszczędny. Wyposażenie auta także jest niczego sobie.

Crossover Jaguara za mniej niż 1500 zł miesięcznie?

Czy to w ogóle możliwe? Jest. Napiszmy także, że tego typu modele cieszą się dużym uznaniem w najmie, dlatego, że różnica w miesięcznej racie między samochodami popularnych marek, a tymi premium nie jest duża. Wielu klientów o tym wie! Za Jaguara E-Pace 2.0 i4P AWD z silnikiem o mocy 200 KM zapłacicie dokładnie 1458 zł netto miesięcznie. Tak, 1,5 tys. zł za bardzo atrakcyjny model, który ma nie tylko mocny silnik, ale także napęd na obie osie i automatyczną skrzynię biegów. Jego osiągi to 8,2 sekundy od 0 do 100 km/h i prędkość maksymalna - 216 km/h. Do tego E-Pace wcale nie jest paliwożerny, według WLTP spala bowiem średnio jedynie 8,2 l paliwa na 100 km. Bardzo duże są też możliwości przewozowe tego SUV-a, bo oprócz przestronnej kabiny oferuje aż 577-litrowy bagażnik. Firma Carsmile dorzuca wyposażenie dodatkowe: podgrzewane przednie fotele regulowane w 8 kierunkach, pakiet Connect Pro, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, system nawigacji Por oraz lakier metalik. Ale ten model sam w sobie ma bardzo dobre wyposażenie wśród którego elementów znajdziecie m.in.: 17-calowe, 10-ramienne felgi aluminiowe, przednie lampy LED, asystenta ruszania pod górę, elektryczny hamulec postojowy, automatyczną dwustrefową klimatyzację, pakiet zewnętrzny R-Dynamic, ogrzewane boczne lusterka, sterowanie głosowe wybranymi funkcjami, system awaryjnego hamowania, system monitorujący zmęczenie kierowcy, tempomat, dotykowy 10-calowy wyświetlacz systemu nawigacji i czujnik deszczu i wiele, wiele innych.

Dyskoteka to tylko 150 zł więcej niż Jaguar

To w zasadzie niemożliwe, ale w Carsmile Land Rover Discovery Sport P200 S to wydatek miesięczny tylko o ok. 150 zł netto większy niż w przypadku Jaguara E-Pace, o którym piszemy wyżej! 1658 zł netto miesięcznie - na tyle w promocji wyceniony jest ten model! Ogromny SUV nie jest do tego zawalidrogą, bo z motorem 2.0 turbo o mocy 200 KM potrafi rozpędzić się do pierwszej setki w czasie 9 sekund, a drugą przekracza o 8 km/h. Oczywiście wyposażenie tego auta jest kompletne, a na jego liście znajdziecie m.in. bezprzewodową ładowarkę do telefonów, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, dwa porty USB w drugim rzędzie siedzeń, wirtualne zegary, podgrzewane przednie fotele, które są regulowane w 14 płaszczyznach, wiele systemów bezpieczeństwa, zaawansowany system nawigacji itp. Jak przystało na Land Rovera model ten ma także genialny system sterowania napędem na cztery koła - All Terrain Progress Control. Śmiało więc można opuszczać nim utwardzone drogi!

Wszystkie podane ceny abonamentu dotyczą 36-miesięcznego okresu najmu dla firm, 10-procentowej wpłaty własnej oraz pakietu usług Carsmile, w skład którego wchodzą dwa komplety opon (wraz z wymianą i przechowywaniem) oraz opłaty za serwis pojazdu po stronie firmy.