Za komfort snu odpowiada wiele czynników - jednym z nich jest wygodne podparcie głowy. Może w tym pomóc odpowiednio dobrana poduszka.

/ Materiały prasowe

Żeby sen był komfortowy spełnionych musi być kilka warunków. Po pierwsze, wszystkie czynniki zewnętrzne powinny sprzyjać. Chodzi tu o temperaturę i wentylację pomieszczenia. Po drugie - ważne jest, aby nie rozpraszały nas zanieczyszczenie świetlne i dźwiękowe - to stanowi częstą bolączkę mieszkańców dużych miast, które nigdy tak naprawdę nie śpią. Jeszcze jedną kwestią jest sama wygoda, którą odczuwamy - znaczenie ma tu chrapiący czy wiercący się partner, wygodny materac, który podpiera partie ciała, a nawet pościel - nie możemy się pod nią przegrzewać, ani marznąć. Niebagatelne znaczenie ma również poduszka - żle podparte kark i głowa to nie tylko niewygodny sen, ale również dolegliwości bólowe, które nasilają się po przebudzeniu, a w długofalowym efekcie - zwyrodnienia.

Poduszka ortopedyczna w Twojej sypialni

Do tej pory poduszka ortopedyczna kojarzyła się z przedmiotem niezbyt ładnym i niestanowiącym raczej ozdoby łóżka. Dlatego też, wiele osób nie interesowało się tym akcesorium. Warto zobaczyć poduszki marki SleepMed. Są one wykonane elegancko, jednak ich najważniejszą cechą nie jest to, że dobrze wyglądają. Mają one przede wszystkim specjalne właściwości, które sprawiają, że sen stanie się komfortowy jak nigdy dotąd.

Poduszki SleepMed zapewniają wysoki komfort snu i higienę odpoczynku. Modele takie jak Comfort, Premium czy Supreme wyprofilowano tak, aby głowie, karkowi i ramionom zapewnić anatomiczne podparcie, niezależnie od przyjętej w czasie snu pozycji. Dzięki temu, kręgosłup jest odciążony a napięcie mięśni zredukowane. Poduszki sprzedawane są w pokrowcach, które można prać i dzięki którym zawsze zachowujemy higienę produktu. Sen na takiej poduszce jest efektywny - rano poczujemy się wypoczęci, a nie -obolali.





/Materiały prasowe

Pianka termoelastyczna w poduszkach SleepMed

Główną właściwością poduszek SleepMed jest wykorzystanie pianki termoelastycznej do ich produkcji. Ten innowacyjny materiał reaguje na temperaturę i dopasowuje się do krzywizn ciała. Pianka posiada właściwości przeciwodleżynowe i ortopedyczne. Dodatkowo poduszka wykonana z tego materiału jest antyalergiczna - świetnie sprawdzi się alergikom, astmatykom. Jest tak dzięki doskonałej wentylacji wewnątrz produktu, wilgoć nie gromadzi się, dzięki czemu nie tworzy się środowisko sprzyjające drobnoustrojom. Poduszka ma specjalny, profilowany kształt, ale jednocześnie nie jest twarda - głowa znajdzie idealny punkt podparcia, nie ma uczucia "zapadania się".

Kupując poduszki warto zastanowić się nad tym, czy wolimy tradycyjny produkt, czy jednak lepiej zainwestować w wysokiej klasy poduszkę o właściwościach ortopedycznych, która pozwoli nam na spokojny, błogi sen.

Założona w 1939r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością I skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jansen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Agata, Amazon BRW, SleepMed i wiele innych.