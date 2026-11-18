RMF24

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Trzy izby Sądu Najwyższego w środowej uchwale orzekły, że orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzygnięcie wydane przez skład złożony wyłącznie z osób, które po wyborze przez Sejm złożyły ślubowanie w obecności prezydenta. „Moc powszechnie obowiązującą orzeczenie TK ma niezależnie od jego ogłoszenia w organie urzędowym” - stanowi ponadto podjęta uchwała.

Jak mówił w uzasadnieniu uchwały sędzia Aleksander Stępkowski, „ze względu na nadzwyczajne okoliczności, w których przyszło funkcjonować instytucjom wymiaru sprawiedliwości, SN w składzie tu obecnym połączonych izb uznał za właściwe kompleksowe odniesienie się do zagadnienia mocy powszechnie obowiązującej orzeczeń TK”.

Jak sprecyzował sędzia Stępkowski, orzeczenia TK mogą wydawać składy złożone wyłącznie z osób, które m.in. złożyły ślubowanie w obecności prezydenta przy tym akcie.

W sytuacjach nadzwyczajnych można sobie wyobrazić, że będzie to obecność zdalna poprzez dostępne środki komunikacji - dodał.

Pytanie Joanny Misztal-Koneckiej

Uchwałę podjęły w środę po południu - po całodziennym posiedzeniu - trzy połączone Izby SN: Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Łącznie było to ponad 40 sędziów w znacznej większości powołanych do SN w procedurach przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 r.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na pytania prezes Izby Cywilnej SN Joanny Misztal-Koneckiej. Jej wniosek obejmował łącznie trzy pytania. Dotyczyły one m.in. kwestii mocy nieopublikowanych w ostatnich dwóch latach wyroków TK.

Żurek: Nibyuchwała neosędziów

„Zgromadzenie neosędziów nie może swoją nibyuchwałą uzdrowić wadliwych rozstrzygnięć dublerów z TK ani podważać statusu prawidłowo wybranych sędziów Trybunału” - skomentował w środę wieczorem na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Jak podkreślił, „nie-sąd nie ma kompetencji, by nadawać innemu nie-sądowi moc powszechnie obowiązującą”. „Dzisiejsza nibyuchwała połączonych izb z udziałem neosędziów od momentu jej podjęcia nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie wiąże żadnego sądu w Polsce” - oświadczył szef MS.

„Wobec prezydenta”

Spośród ośmiorga wybranych przez Sejm obecnej kadencji sędziów TK pięcioro nie zostało dotychczas zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego w celu złożenia ślubowania. Sędziowie ci złożyli swoje ślubowania w Sejmie - z formułą „wobec prezydenta”. Następnie przekazali rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP. Według KPRP takie działanie nie wypełnia wymogu ślubowania „wobec prezydenta”.