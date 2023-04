Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że zwróci się do swoich odpowiedników z Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, by wspólnie wystąpić do UE o zrewidowanie - od czerwca - sprawy ceł. Rolnicy odpowiadają, że to nadal są tylko zapowiedzi, a nie konkrety; w związku z tym zapowiedzianego na jutro protestu nie odwołują.