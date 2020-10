Na południu Polski od wielu godzin pada deszcz. To spowodowało wezbranie wód w rzekach. Z danych IMGW wynika, że poziom ostrzegawczy przekroczyła Koszarawa w Pewli Małej i Wisła w Jawiszowicach. W wielu wodowskazach osiągnięte zostały stany wysokie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

W poniedziałek wieczorem Koszarawa w Pewli Małej mierzyła 153 cm. To o 3 cm powyżej stanu ostrzegawczego.

Wisła w Jawiszowicach miała 536 cm, o 56 cm więcej niż poziom ostrzegawczy. Do alarmu brakuje 94 cm. Rosnący poziom Wisły ma związek ze zwiększonym odpływem wody ze zbiornika w Goczałkowicach.



Stany wysokie osiągnęły m.in. Soła w Żywcu, Biała w Bielsku-Białej, Brennica w Górkach Wielkich i Olza w Cieszynie.



IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało w niedzielę ostrzeżenia meteorologiczne dla Bielska-Białej i powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Do 14 października będzie padał deszcz okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za cały okres może osiągnąć miejscami od 145 mm do 155 mm. Do nocy z poniedziałku na wtorek spaść ma do 55 mm. W drugiej dobie suma opadów może sięgnąć do 80 mm. Później deszcz będzie zanikał.