Instrukcje na wypadek ataku z powietrza. MSWiA rusza z dystrybucją

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Od piątku MSWiA zacznie rozpowszechniać instrukcję reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Broszura trafi na strony rządowe, do samorządów za pośrednictwem wojewodów, a w późniejszym terminie także do aplikacji mObywatel.

Wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska podkreśliła w czwartek, że nowy materiał nie zastępuje „Poradnika bezpieczeństwa”, lecz stanowi jego uzupełnienie.

Instrukcja będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronach resortu. Wojewodowie mają przekazać ją wszystkim samorządom. Broszury będą również rozdawane podczas wydarzeń organizowanych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz krajowych i regionalnych treningów reagowania.

Jak zaznaczyła Roguska, instrukcja ma być prosta i przystępna graficznie. Dobrym miejscem do jej udostępniania mają być m.in. urzędy gmin i miast.

Chodzi o to, aby obywatele w momencie otrzymania alertu RCB byli przygotowani, a nie zastanawiali się, co mają robić – powiedziała wiceszefowa MSWiA.

Resort prowadzi już treningi reagowania w poszczególnych regionach kraju. W ubiegłą sobotę odbyły się one na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Kolejne zaplanowano w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim.

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Co zrobić jeszcze przed alarmem?

W dwunastostronicowej broszurze MSWiA zaleca, by przed wystąpieniem zagrożenia zapoznać się z sygnałami alarmowymi, ustalić lokalizację najbliższych punktów schronienia oraz drogę dojścia do nich.

Lokalizację takich miejsc można sprawdzić m.in. w aplikacji gdziesieukryc.pl.

Resort radzi również, by rodzina z wyprzedzeniem ustaliła sposób postępowania, miejsce spotkania i zasady kontaktu. Warto też przygotować plecak ewakuacyjny oraz zadbać o zapas niezbędnych leków.

Schronienie lub bezpieczne miejsce w budynku

Po ogłoszeniu alarmu należy udać się do punktu schronienia, jeśli jest dostępny, droga do niego jest bezpieczna, a sytuacja pozwala na dotarcie tam w odpowiednim czasie. MSWiA zaleca zabranie przygotowanego plecaka i leków oraz korzystanie ze schodów zamiast windy.

Jeżeli dojście do schronienia wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz, należy pozostać w budynku o solidnych ścianach i stropach, bez widocznych uszkodzeń.

W mieszkaniu lub domu najlepiej wybrać pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, z dala od okien, balkonów i ścian zewnętrznych. Resort przypomina o tzw. zasadzie dwóch ścian: między osobą chroniącą się a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się co najmniej dwie solidne ściany.

Bezpieczniejszym miejscem może być wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderoba lub inne pomieszczenie bez okien. W określonych warunkach schronienie można znaleźć także w łazience, piwnicy albo garażu podziemnym. Preferowane są najniższe kondygnacje budynku.

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Uwaga na garaże i otwarty teren

Piwnica lub garaż mogą zapewnić ochronę tylko wtedy, gdy mają solidne i nieuszkodzone ściany oraz stropy, drożne wejście, sprawną wentylację, oświetlenie awaryjne i bezpieczną drogę wyjścia.

W garażach należy unikać miejsc w pobliżu paliw, butli gazowych, chemikaliów, ładowarek i pomieszczeń technicznych. Nie wolno uruchamiać silników ani blokować przejść i dróg wyjazdowych.

Jeśli do eksplozji dojdzie, gdy ktoś znajduje się na otwartej przestrzeni, powinien paść na ziemię — najlepiej w zagłębieniu terenu — i osłonić głowę. Osoby przebywające w samochodzie powinny opuścić pojazd i udać się do najbliższego bezpiecznego miejsca. Auto należy pozostawić tak, by nie utrudniało przejazdu służbom ratunkowym.

MSWiA apeluje, by w sytuacji zagrożenia stosować się do Alertów RCB, oficjalnych komunikatów oraz poleceń służb.