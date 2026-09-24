Instrukcje na wypadek ataku z powietrza. MSWiA rusza z dystrybucją

Wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska podkreśliła w czwartek, że nowy materiał nie zastępuje „Poradnika bezpieczeństwa”, lecz stanowi jego uzupełnienie.
Instrukcja będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronach resortu. Wojewodowie mają przekazać ją wszystkim samorządom. Broszury będą również rozdawane podczas wydarzeń organizowanych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz krajowych i regionalnych treningów reagowania.
Jak zaznaczyła Roguska, instrukcja ma być prosta i przystępna graficznie. Dobrym miejscem do jej udostępniania mają być m.in. urzędy gmin i miast.
Chodzi o to, aby obywatele w momencie otrzymania alertu RCB byli przygotowani, a nie zastanawiali się, co mają robić – powiedziała wiceszefowa MSWiA.
Resort prowadzi już treningi reagowania w poszczególnych regionach kraju. W ubiegłą sobotę odbyły się one na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Kolejne zaplanowano w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Co zrobić jeszcze przed alarmem?
W dwunastostronicowej broszurze MSWiA zaleca, by przed wystąpieniem zagrożenia zapoznać się z sygnałami alarmowymi, ustalić lokalizację najbliższych punktów schronienia oraz drogę dojścia do nich.
Lokalizację takich miejsc można sprawdzić m.in. w aplikacji gdziesieukryc.pl.
Resort radzi również, by rodzina z wyprzedzeniem ustaliła sposób postępowania, miejsce spotkania i zasady kontaktu. Warto też przygotować plecak ewakuacyjny oraz zadbać o zapas niezbędnych leków.
Schronienie lub bezpieczne miejsce w budynku
Po ogłoszeniu alarmu należy udać się do punktu schronienia, jeśli jest dostępny, droga do niego jest bezpieczna, a sytuacja pozwala na dotarcie tam w odpowiednim czasie. MSWiA zaleca zabranie przygotowanego plecaka i leków oraz korzystanie ze schodów zamiast windy.
Jeżeli dojście do schronienia wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz, należy pozostać w budynku o solidnych ścianach i stropach, bez widocznych uszkodzeń.
W mieszkaniu lub domu najlepiej wybrać pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, z dala od okien, balkonów i ścian zewnętrznych. Resort przypomina o tzw. zasadzie dwóch ścian: między osobą chroniącą się a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się co najmniej dwie solidne ściany.
Bezpieczniejszym miejscem może być wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderoba lub inne pomieszczenie bez okien. W określonych warunkach schronienie można znaleźć także w łazience, piwnicy albo garażu podziemnym. Preferowane są najniższe kondygnacje budynku.
Uwaga na garaże i otwarty teren
Piwnica lub garaż mogą zapewnić ochronę tylko wtedy, gdy mają solidne i nieuszkodzone ściany oraz stropy, drożne wejście, sprawną wentylację, oświetlenie awaryjne i bezpieczną drogę wyjścia.
W garażach należy unikać miejsc w pobliżu paliw, butli gazowych, chemikaliów, ładowarek i pomieszczeń technicznych. Nie wolno uruchamiać silników ani blokować przejść i dróg wyjazdowych.
Jeśli do eksplozji dojdzie, gdy ktoś znajduje się na otwartej przestrzeni, powinien paść na ziemię — najlepiej w zagłębieniu terenu — i osłonić głowę. Osoby przebywające w samochodzie powinny opuścić pojazd i udać się do najbliższego bezpiecznego miejsca. Auto należy pozostawić tak, by nie utrudniało przejazdu służbom ratunkowym.
MSWiA apeluje, by w sytuacji zagrożenia stosować się do Alertów RCB, oficjalnych komunikatów oraz poleceń służb.