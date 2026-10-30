Inflacja wyhamowała mocniej od prognoz. GUS podał dane za październik

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GUS opublikował nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku 2026 roku o 3,5 proc. rok do roku – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To wynik niższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy prognozowali wzrost o 3,7 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,4 proc., podczas gdy rynek oczekiwał spadku o 0,2 proc. We wrześniu inflacja wynosiła 4,1 proc. rok do roku, a w skali miesiąca ceny wzrosły wówczas o 0,7 proc.

Inflacja w Polsce (Ilustracja: Michał Czernek) / PAP

Na spadek miesięcznego wskaźnika wpływały przede wszystkim ceny paliw i smarów do prywatnych środków transportu. Były one o 9,7 proc. niższe niż we wrześniu, choć nadal pozostawały o 21,7 proc. wyższe niż przed rokiem.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w październiku o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, a w porównaniu z październikiem ubiegłego roku były niższe o 0,1 proc. Z kolei ceny energii elektrycznej, gazu i innych paliw wzrosły o 1,6 proc. wobec września oraz o 6 proc. rok do roku.