Mężczyzna, który we wtorek staranował samochodem zapory zabezpieczające Pałac Prezydencki, był trzeźwy. Śledczy czekają wciąż na wyniki badań toksykologicznych Tomasza S. Chodzi o to, by sprawdzić, czy potrącając policjanta i wjeżdżając na teren siedziby prezydenta 36-latek był pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna jest obecnie przesłuchiwany.

