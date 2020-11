Jak będzie wyglądał świat finansów w 2021 r.? Odpowiedź – ustami liderów branży – przyniesie zaczynający się jutro Impact finance’20. Największe marki i postaci z obszaru bankowości, płatności, technologii, e-commerce, a do tego dziesiątki tysięcy widzów w internecie.

Dyskusje na najbardziej aktualne tematy, premierowe raporty, spotkania roundtables, startupowe pitche - to już 25 i 26 listopada na platformie PINE oraz na stronie głównej Wirtualnej Polski, gdzie Impact finance’20 będzie transmitowany live.

Tektoniczne zmiany w globalnej gospodarce i finansach to nie wizja, a fakt: w minionych miesiącach na pierwszy plan wysunęła się gwałtowna, głęboka cyfryzacja, która przestała być tylko narzędziem optymalizacyjnym czy marketingowym. Cyfrowy świat finansów niesie m.in. dla banków wizję nowych gałęzi biznesowych, opartych o e-commerce, takich jak np. sprzedaż ubezpieczeń czy usług innych marek. Na tej fali nadchodzi nowa kohorta przyszłych liderów. Na tej fali zrodził się Impact finance’20.

Nie chodzi o to, by być tam, gdzie krążek. Chodzi o to, by być tam, gdzie za chwilę będzie - to powiedzenie słynnego hokeisty Wayne’a Gretzky’ego doskonale oddaje napięcie, tempo zmian oraz oczekiwania prezesów banków, regulatorów czy twórców fintechów. Niespotykana, hokejowa dynamika powoduje, że nawet finansowe molochy - by nie zginąć - muszą stać się szybko reagującymi organizacjami: nowe okoliczności zrodziły nowe wyzwania, ryzyka, ale i szanse.

Chciałem pokazać opowieść o tym, że także w wielkich finansach niemożliwe jest możliwe. To, jak zmienia się kierowany przeze mnie bank oznacza, że nie deprymuje nas wizja nadchodzącego kryzysu. Dopinguje nas za to mocniej do tego, byśmy rychło stali się firmą technologiczną z licencją bankową, a nie bankiem. To jest przyszłość branży - podkreśla Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, który właśnie na Impact finance’20 dopowie kolejny rozdział do swojej, wydanej właśnie książki "Od skarbonki do chmury".

Najbliższa przyszłość nie tylko banków, ale i polskiej gospodarki, zależy w dużym stopniu od zaangażowania się państwa we wsparcie dla gospodarki. O nowych pomysłach, planach prorozwojowych, wdrażaniu szczepionki na COVID dla przedsiębiorców opowiedzą podczas Impact finance’20 Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Beata Daszyńska-Muzyczka, szefowa Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bankowcy: cyberataki po pandemii

Czy bankowcy rzeczywiście rzucili już serca za przeszkody i widzą przyszłość poza koronawirusem? Z prezentowanej na Impact finance’20 najświeższej ankiety Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) dowiemy się, dlaczego ich zdaniem najgorszy etap pandemii skończy się wraz z 2020 r. Usłyszymy też, jakie są kolejne wyzwania stojące przed ich biznesami, także w świecie, w którym niskie stopy procentowe zostaną raczej z nami na długie lata. Co to oznacza? Że krążka trzeba szukać gdzie indziej. Odpowiedzi te fundamentalne pytania padną więc podczas Impact finance’20 z ust ponad 100 speakerów z całego świata. Wyłonić się z nich ma obraz świata w czasie transformacji, na którym widać jak daleko odeszliśmy od starej normalności i na którym rysują się już zarysy nowej.

Cyfrowa bankowość jest gotowa dopiero w 1 proc. Zatem jest masa pracy, której w pojedynkę nie wykonają syci menedżerowie wielkich instytucji, potrzebne są talenty głodne zmian. To one będą nadawać ton - podkreśla David M. Brear, założyciel i CEO 11: FS, którego wystąpienie zainauguruje Impact finance’20.

Mastercard: nadchodzą "superaplikacje"

Nowe spojrzenie na scenę wydarzenia wniosą też m.in. liderzy Mastercarda, prezentujący na Impact finance’20 wielowątkowy raport, wytyczający nowy kierunek dla polskich finansów. To VAS (value added services - usługi z wartością dodaną), który ma przenieść banki do świata e-commerce i technologii, otwierając pole do zysków i wzrostu.

Bank, dzięki usługom dodanym pozyskuje więcej klientów, wyróżnia się od konkurencji i monetyzuje dostęp do ofert partnerów. Bardzo obiecująco wygląda strategia budowania "superaplikacji" bankowych, które dają dostęp do pakietów medycznych i rozrywki, pozwalają łatwo kupić bilet lub subskrypcję. To potencjalnie sposób na ucieczkę do przodu w sytuacji niskich stóp procentowych. Wymaga on zbudowania nowych "mięśni" wspierających cały łańcuch wartości obsługi VASów - uważają autorzy raportu.

Nowe światło na finanse rzucają również wielkie objawienia fintechu, jeszcze niedawno będące co najwyżej ciekawymi startupami, a dziś już mające swoją ugruntowaną pozycję.

Jasne, że nikt w branży finansowej nie wdraża innowacji dla 3 proc. oszczędności. Tu różnice na korzyść technologii są znacząco wyższe - podkreśla Martin Markiewicz, speaker nadchodzącego Impactu.

Markiewicz to założyciel Silent Eight, obecnego w instytucjach finansowych z ponad 70 krajów na świecie. To rozwiązanie, oparte na AI, pomaga organizacjom w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, do tego właśnie dostało kolejne 15 mln USD na rozwój od inwestorów.

Startup Poland: innowacje najlepszą szczepionką

Codziennie widzimy dowody na to, że startupy, elastycznie i szybko reagujące na zwiększony popyt na cyfryzację w wielu sektorach, potrafią gremialnie wygrywać z koronawirusem w sferze gospodarczej - dodaje Tomasz Snażyk, prezes Fundacji Startup Poland, premierowo prezentujący na Impact raport "Polskie Startupy 2020 - COVID Edition".

Wielkim wygranym koronawirusa jest również e-commerce, niezwykle silnie sprzęgający się z fintechem, w tym operatorami płatności bezgotówkowych. Wajcha dziejów przechyliła się w stronę e-handlu, ale nie tylko. Pierwszoplanowe role w życiu całych społeczeństw nagle zaczęły odgrywać takie dziedziny jak: zdalna edukacja i praca, rozrywka w sieci czy inwestowanie poprzez giełdy. Istotne dla konsumentów stają się też zielone rozwiązania w finansach.

W każdym z tych obszarów przedstawiamy też hipotezy dotyczące przyszłych zmian, krótko- i średnioterminowych. Staramy się dać odpowiedzi na pytania o dalszy ich rozwój - zapowiadają przedstawiciele PIE, deklarując, że debiutujący właśnie na Impact bieżący monitoring gospodarczy tych sektorów będzie miał swoje kolejne odsłony, stając się ważnym głosem nowej fali ekspertów z Polski.

Liderzy: obecni w komplecie

Kluczowym pojęciem tegorocznego wydarzenia będzie kooperacja, tak potrzebna podczas wojny wydanej pandemii. To właśnie współpraca ma być odpowiedzią na nowe wyzwania i impulsem dla zdrowej, efektywnej konkurencji. Stąd na Impact finance’20, prowadzonego w rytm 5 ścieżek tematycznych (Global Reset & Banking; Cloud Solutions, Emerging Tech & Security; Payments & Future Commerce; Sustainable Finance & Social Impact; Tech Talent, Innovation & Investment) zaplanowane jest m.in. spotkanie delegacji przedstawicieli polityków, bankowców i regulatorów z CEE, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Singapuru. Do tego dojdzie okazja do spotkań oraz dyskusji nie tylko podczas debat panelowych na wizji, ale i w trakcie interaktywnych, kameralnych sesji networkingowych. Nie dziwi więc, że swój udział w wydarzeniu zapowiedziały już największe marki i instytucje, takie jak: Mastercard, FinTech Poland, Polski Instytut Ekonomiczny, PKO BP, BNP Paribas czy Ministerstwo Finansów oraz Startup Poland. Tegoroczny Impact to także przedstawiciele wschodzących gwiazd sceny fintechowej z takich marek jak: Blik, Raisin, Silent Eight czy W2 Global Data. A do tego pierwszy szereg menedżerów z szturmujących rynek challenger banków takich jak: Solaris, N26 czy Arival.

Start Impact finance'20 to już 25 listopada o godz. 10 na platformie PINE oraz na stronie głównej Wirtualnej Polski.