Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne wskazując, że w rejonie strefy brzegowej będzie występował silny wiatr, a na Bałtyku sztorm.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące części środkowej strefy brzegowej (części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego) obowiązuje w poniedziałek od godz. 6 do godz. 20. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem wiejącym z południa z siłą 5 i 6, a w porywach do 7 skali Beauforta.



W kolejnym ostrzeżeniu drugiego stopnia IMGW poinformował o sztormie na Bałtyku. Synoptycy wskazują, że w części wschodniej strefy brzegowej w poniedziałek od godz. 6 do godz. 20 będzie wiał wiatr w porywach do 7 w skali Beauforta, w części północnej do 8 w skali Beauforta.