Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w nocy z poniedziałku na wtorek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla północnych powiatów województw lubuskiego i wielkopolskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / PATRICK PLEUL / PAP

Alert w województwie lubuskim dotyczy Gorzowa Wielkopolskiego i powiatów: gorzowskiego, strzelecko-dredeneckiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego i słubickiego. W przypadku województwa wielkopolskiego będą to powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, międzychocki, szamotulski, obornicki, wągrowiecki, chodzieski, pilski i złotowski. Temperatura przy gruncie może spaść do -2 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza ono, że ależy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.



IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.