Ilu Polaków pije alkohol? Zaskakujący wynik badań CBOS

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Najnowsze badania CBOS przynoszą zaskakujące wyniki: Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję wzrósł od 2019 roku aż o 7 punktów procentowych i osiągnął rekordowe 23 proc. Najpopularniejszym napojem alkoholowym w Polsce jest obecnie wino.

Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiło w czwartek wyniki badania na temat spożycia alkoholu w Polsce. Okazuje się, że odsetek dorosłych Polaków deklarujących całkowitą abstynencję osiągnął rekordowy poziom 23 proc., co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z 2019 rokiem. Jednocześnie odsetek osób pijących alkohol spadł do 73 proc.

Dlaczego Polacy rezygnują z alkoholu?

Głównymi powodem rezygnacji z alkoholu jest troska o zdrowie (57 proc.) oraz brak potrzeby jego spożywania (51 proc.). Drugi z tych argumentów dominuje w grupie najmłodszych ankietowanych (18–24 lata) - wskazało go aż 79 proc. niepijących.

Sześciu na dziesięciu Polaków (60 proc.) ma świadomość, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia nawet w niewielkich ilościach. Przeciwne zdanie wyraża 7 proc. respondentów, a 27 proc. uważa, że nie ma on istotnego wpływu na zdrowie.

Zdecydowana większość społeczeństwa - aż 88 proc. - zgadza się z twierdzeniem, że można zorganizować udane przyjęcie bez alkoholu. Przekonanie to jest najsilniejsze wśród najmłodszych badanych (18–24 lata), gdzie aprobatę dla zabawy bez procentów deklaruje niemal każdy ankietowany (97 proc.).

Po ten alkohol Polacy sięgają najczęściej

Wino jest obecnie najpopularniejszym napojem – wybiera je 32 proc. badanych (wzrost o 7 pkt. proc. w ciągu 7 lat). Piwo spożywa 30 proc. badanych, a wódkę 13 proc.

Różnice w częstotliwości spożywania alkoholu mają wyraźny związek z płcią: mężczyźni piją częściej niż kobiety. Do sięgania po napoje alkoholowe przynajmniej raz w tygodniu przyznaje się blisko jedna trzecia mężczyzn (z wyłączeniem abstynentów) i siedem na sto co najmniej czasami pijących alkohol kobiet. Wśród kobiet, które są konsumentkami alkoholu, zauważalnie większa jest grupa deklarujących picie alkoholu kilka razy w roku.

“Do picia alkoholu częściej niż przeciętnie przyznają się osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza i specjaliści, robotnicy (szczególnie niewykwalifikowani) i badani uzyskujący najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym” - podał CBOS.