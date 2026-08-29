Ile zarabiają strażnicy miejscy w Polsce? Gigantyczne różnice

RMF24

29 sierpnia w całej Polsce obchodzony jest Dzień Strażnika Miejskiego. To doskonała okazja, by przyjrzeć się bliżej tej formacji, która każdego dnia dba o porządek, bezpieczeństwo i spokój w naszych miastach. Ogólnopolski raport, przygotowany przez ekspertów z Miejskiej Agendy Parkingowej oraz naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, rzuca nowe światło na sytuację strażników miejskich. Kto zarabia najwięcej, a gdzie brakuje rąk do pracy?

Kraków liderem wynagrodzeń. Ile zarabiają strażnicy miejscy w Polsce?

Autorzy raportu to Szymona Nieradka z Miejskiej Agendy Parkingowej oraz dr hab. Piotr Wójcik i dr Maciej Świtała z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z dokumentu wynika, że wśród wszystkich miast wojewódzkich to Kraków może pochwalić się najwyższymi zarobkami w straży miejskiej. Mediana wynagrodzeń brutto sięga tu niemal 10 tysięcy złotych. Warto jednak podkreślić, że kwota ta obejmuje nie tylko podstawową pensję, ale także dodatki stażowe czy nagrody. „Goła” pensja jest nieco niższa, ale i tak wyraźnie przewyższa stawki oferowane w innych miastach.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Wrocław z wynikiem około 8163 zł brutto, a trzecie Warszawa – około 8020 zł brutto.

Na drugim biegunie znajdują się Olsztyn i Szczecin, gdzie mediana zarobków oscyluje wokół 5 tysięcy złotych brutto.

Ranking Straży Miejskich / materiały prasowe

W niektórych miastach, takich jak Bydgoszcz czy Rzeszów, nie udało się uzyskać pełnych danych o wynagrodzeniach. W przypadku Rzeszowa dostępne są jedynie dane za 2023 rok.

Wakat goni wakat. Strażnicy miejscy coraz bardziej poszukiwani

Straże miejskie w całej Polsce borykają się z poważnymi problemami kadrowymi. W Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku nieobsadzony pozostaje niemal co piąty etat. Rekordzistą jest Opole, gdzie aż 30 proc. stanowisk pozostaje wolnych.

Braki kadrowe oznaczają, że istniejące patrole są przeciążone, a czas reakcji na zgłoszenia mieszkańców się wydłuża.

Warto też pamiętać, że nie każdy etat w straży miejskiej to mundur na ulicy. Około 20 proc. zatrudnionych to pracownicy cywilni – obsługa monitoringu, administracja, księgowość czy kadry. W niektórych miastach, jak Opole czy Białystok, odsetek ten sięga nawet 30 procent.

Jak powstawał raport o strażach miejskich?

Ranking powstał na podstawie analizy aż 10 tysięcy stron dokumentów, które eksperci i naukowcy uzyskali w ramach kilkuset zapytań o dostęp do informacji publicznej. Odpowiedzi udzielały urzędy miast, jednostki straży miejskich, policja, straż pożarna, ministerstwa oraz operatorzy stref płatnego parkowania.

Zadania i uprawnienia strażników miejskich. Co należy do ich obowiązków?

Straż miejska to nie tylko wystawianie mandatów za złe parkowanie. Do podstawowych zadań tej formacji należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego (w określonym zakresie), kontrola transportu zbiorowego, współdziałanie w ratowaniu życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych czy skutków klęsk żywiołowych.

Strażnicy zabezpieczają miejsca przestępstw, katastrof czy innych zdarzeń do czasu przybycia odpowiednich służb, chronią obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej, współpracują z organizatorami imprez masowych, doprowadzają osoby nietrzeźwe do izb wytrzeźwień lub miejsc zamieszkania, informują społeczność lokalną o zagrożeniach, a także konwojują dokumenty i wartości pieniężne na potrzeby miasta.

Uprawnienia strażników miejskich są szerokie – mogą pouczać, legitymować, ująć osoby stwarzające zagrożenie, dokonywać kontroli osobistej i przeglądać bagaże w określonych sytuacjach, nakładać mandaty, kierować wnioski o ukaranie do sądu, usuwać pojazdy i blokować koła, wydawać polecenia oraz żądać pomocy od innych instytucji.