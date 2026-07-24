Ile kosztuje utrzymanie więźnia? Kwota może zaskoczyć

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Utrzymanie jednego więźnia to nie lada wydatek dla budżetu państwa. Z najnowszych danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że miesięczny koszt pobytu osadzonego za kratami przekracza 6,9 tysiąca złotych - informuje serwis finanse.wp.pl. Co dokładnie składa się na tę kwotę?

Choć więzienie z pewnością nie przypomina hotelu, państwo ma obowiązek zapewnić osadzonym podstawowe warunki życia. W praktyce oznacza to, że z publicznych pieniędzy finansowane są nie tylko trzy posiłki dziennie, ale także ubrania, pościel, ręczniki, środki higieny osobistej oraz opieka medyczna. Każdy więzień otrzymuje również dostęp do niezbędnych leków i pomocy lekarskiej.

Największe wydatki – nie tylko jedzenie i pościel

Jak wynika z danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, najwięcej kosztują jednak nie same produkty czy usługi dla osadzonych, ale utrzymanie całego systemu. Ogromne środki pochłaniają wynagrodzenia funkcjonariuszy, koszty utrzymania i modernizacji budynków, energia, ogrzewanie, transport więźniów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach penitencjarnych.

Według najnowszych danych w 2025 roku roczny koszt utrzymania jednego osadzonego wyniósł 83 159,77 złotych. W przeliczeniu na miesiąc daje to dokładnie 6 929,98 złotych. To suma, która może zaskakiwać, zwłaszcza gdy porównamy ją z przeciętnymi zarobkami w Polsce.