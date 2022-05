Trzecia edycja jednej z największych konferencji edukacyjnych w Polsce – Our Future Forum rusza już 3 czerwca. Forum organizowane jest przez Our Future Foundation, organizację skupiającą studentów zagranicznych uczelni, której misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych w naszym kraju. Wydarzenie odbędzie się na Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

W dniach 3 i 4 czerwca ponad 350 uczestników weźmie udział w debatach i panelach dyskusyjnych, które skupią się na planach reform polskiej edukacji i nauki. Chętni mogą także obejrzeć Forum poprzez transmisję na żywo na Facebooku Fundacji.

Temat trzeciej edycji Our Future Forum to "Jak wykorzystać potencjał polskiej emigracji studenckiej".

Przedsiębiorcy, działacze społeczni, samorządowcy i członkowie rządu będą dyskutować z młodymi studentami o tym, jaki powinien być kierunek przemian polskich instytucji edukacyjnych. Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Paweł Majewski (Enea), Michał Sapota (HRE Investments), Justyna Janiszewska (Fulbright), Aleksandra Agatowska (PZU Życie), Katarzyna Pisarska (EAD), Maciej Kawecki (Instytut Lema), Krystian Kamyk (Kearney), Paweł Ernst (Fundacja KGHM), czy Wiktor Babiński (Yale).

Polska edukacja i szkolnictwo wyższe mierzą się obecnie z fundamentalnymi wyzwaniami, które nie przyciągają należytej uwagi opinii publicznej i polityków. Dlatego cieszę się, że już po raz trzeci zbieramy się w tak licznym i niesamowitym gronie, by dyskutować o trwałych rozwiązaniach, które mogą zmienić obraz polskiej edukacji. Przemiany na rynku pracy, rozwój technologiczny wymuszają nieustanną ewolucję szkolnictwa, chcemy rozmawiać o tym w jakich ramach powinna się ona odbywać. Kwestia integracji setek tysięcy młodych Ukraińców do systemu polskiego szkolnictwa, a także zwrócenie uwagi państwa na polską migrację studencką to kolejne kwestie o kluczowym znaczeniu. Mam nadzieję, że dzięki wydarzeniom takim jak nasze Our Future Forum uda nam się wreszcie przykuć uwagę społeczeństwa do tych istotnych tematów - powiedział Michał Maurycy Mazur, prezes Our Future Foundation.

Przewidziane panele poruszą także takie kwestie jak: kluczowe umiejętności na współczesnym rynku pracy, wyjazdy młodych Polaków na zagraniczne studia czy też wykorzystanie potencjału polskich naukowców, którzy kształcili się za granicą. Uczestnicy będą mogli poznać i wymienić poglądy z autorytetami naukowymi, polskimi studentami zagranicznych uczelni, dziennikarzami czy przedsiębiorcami. Oprócz prelegentów i studentów, w dyskusjach wezmą udział także stypendyści Fundacji, którzy przygotowują się obecnie do podjęcia studiów na najlepszych światowych uniwersytetach.

Cieszę się, że Our Future Forum rozwija się w tak niesamowitym tempie, bowiem edukacja stanowi o sile i przyszłości narodów. W Polsce dalej rozmawiamy o niej w ramach utartych schematów, a szeroko zakrojone reformy i inwestycje nie dochodzą do skutku. Forum gromadzi za to przedstawicieli wszystkich sektorów, a także samych studentów, dzięki czemu te dyskusje mają wielki potencjał i świeżość. Obecność przedsiębiorców na takich wydarzeniach i nasza pomoc w ich organizacji to wielka szansa na to, żeby pokazać energię i odpowiedzialność polskiego biznesu - mówi Michał Sapota, prezes HRE Investments - Opiekuna Fundacji.

Uczestnicy Our Future Forum będą mogli także wziąć udział w Warsztatach Masterclass OFF 2022, które odbędą się 4 czerwca. Warsztaty to równoległa inicjatywa Fundacji mająca na celu przekazanie młodym ludziom umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu w biznesie i w odnalezieniu się na wymagającym rynku pracy.

Tomasz Jurkanis, Partner w McKinsey&Company poprowadzi warsztat zatytułowany "W jaki sposób rozpocząć budowę swojej kariery na studiach". Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak rozwijać umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu profesjonalnego jeszcze podczas uniwersyteckiej nauki.

Krystian Kamyk, partner i dyrektor zarządzający Kearney zapozna młodych uczniów z zasadami współczesnej etyki pracy. Jego warsztaty - "Joy@Work w XXI wieku" skupią się także na zachowywaniu zdrowego balansu pomiędzy pracą a czasem wolnym.

Greg Albrecht z Albrecht&Partners poprowadzi Warsztat Masterclass - "Droga Przedsiębiorcy". Podczas zajęć prowadzący zapozna uczestników z kluczowymi zasadami przedsiębiorczości, które mogą zdeterminować biznesowy sukces.

Misją Our Future Foundation i celem jej Programu Mentoringowego jest wyrównywanie szans poprzez pomoc osobom z nieuprzywilejowanych środowisk w dostępie do edukacji na najwyższym światowym poziomie. Do tej pory Fundacji udało się pomóc ponad 120 podopiecznym ze wszystkich województw. Wychowankowie studiują dzisiaj na takich uczelniach jak Yale, NYU, Cambridge czy Oxford. 30 czerwca podczas corocznej uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja nagrodzi kolejnych 25 stypendystów.

Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na Facebooku Fundacji https://www.facebook.com/OurFutureFoundationPL .

