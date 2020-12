To wyjątkowy rok, pełen wyzwań dla wszystkich. Musieliśmy oswoić się z nową, zdalną rzeczywistością. Szukaliśmy alternatywnych rozwiązań w różnych dziedzinach życia, czasem odkrywając przy tym inny wymiar tych samych rzeczy.

Jako firma od 30 lat zajmujemy się dziedziną związaną z czystością powietrza, można powiedzieć, że poszukujemy i zapewniamy komfortowe warunki w przypadku medium, którego... nie widać.

Może dlatego obecność SARS-COV-2 w powietrzu tak znacząco wpłynęła na realia i efekty naszej pracy. Od pierwszych dni pandemii dla nas było jasne, że powietrze stało się nośnikiem wirusa, że od tej pory, aby zapewnić komfort naszym odbiorcom, musimy zaproponować rozwiązanie eliminujące zagrożenie z powietrza.

Narzędzie do walki z Covidem

Na etapie wstępnych badań nad produktem, zostały przeanalizowane dostępne na rynku komponenty i technologie dedykowane do usuwania z powietrza bakterii i wirusów, w tym SARS COV-2. Dział badawczy Venture Industries sięgnął do rozwiązań stosowanych z powodzeniem w medycynie i laboratoriach. W efekcie do realizacji została skierowana hybryda łącząca w sobie zalety wyspecjalizowanych filtrów HEPA i lapy UV-C oraz materiałów uniemożliwiających długą żywotność wirusa.

Rezultatem badań był prototyp hybrydowego oczyszczacza powietrza Lautus. Wykorzystując połączenie rozwiązań, które z założenia pozwalają na usunięcia wirusa, zrealizowaliśmy projekt urządzenia do dekontaminacji powietrza. Co oznacza w praktyce, że Lautus eliminuje z naszego otoczenia zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego w postaci SARS COV-2.

Projekt budowy urządzenia nie był przypadkowy - nawiązuje do stanowiska opiniotwórczego Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (źródło - shl.org.pl), które na długo przed pandemią zaleciło w przypadku przepływowej sterylizacji powietrza z drobnoustrojów zastosowanie lampy UV-C w zamkniętej komorze, w której następuje dezynfekcja, a cały proces poprzedza filtracja medium.

Prace nad produktem traktowaliśmy priorytetowo. W tym wypadku mieliśmy świadomość, że to nie jest kolejny nowy wentylator, ale narzędzie do walki koronawirusem.

Regularna produkcja oczyszczaczy ruszyła w sierpniu. Jedne z pierwszych wyprodukowanych w Polsce urządzeń zostały udostępnione Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Grudziądzu.

Jak mierzyć skuteczności?

W międzyczasie, w niezależnych laboratoriach trwały oczywiście badania Lautusa. Z racji specyfiki urządzeń przeprowadzenie testów potwierdzających skuteczność nie było jednak tak oczywiste. Musieliśmy zaangażować jednostki badawcze z dziedzin nie związanych z urządzeniami wentylacyjnymi. Mogliśmy poprzestać na danych dotyczących skuteczności filtrów HEPA H13 i H14 oraz sterylizującej lampy UV-C - niemniej dla nas to było stanowczo za mało - chcieliśmy wiedzieć, jak Lautus sprawdza się jako całość i to w realnych warunkach.

Zaczęliśmy szukać możliwości zrealizowania testów klinicznych i tak Lautus po licznych badaniach w laboratoriach został poddany sprawdzianowi w sali operacyjnej oraz pomieszczeniu socjalnym przy sali operacyjnej. Wyniki badań były dla nas satysfakcjonujące. Przy przepływie czynnika ludzkiego średnia skuteczność redukcji kultur drobnoustrojów utrzymywała się na poziomie 89 %. Natomiast w sali operacyjnej wyniki oscylowały między 90, a nawet 100%.

Testy kliniczne poszły zatem w parze z wynikami testów laboratoryjnych. Mieliśmy pewność, że urządzenie działa. Oczywiście możemy dyskutować określając procent skuteczności Lautusa. Niemniej w sytuacji pacjentów z grup obciążonych chorobami towarzyszącymi (cukrzyca, niewydolność nerek), możliwość zmniejszenie ryzyka zachorowania na Covid-19 jest bezcenna.

Badania Lautusa

Lautus, jako unikalne urządzenie wyprodukowane w Polsce, został poddany szeregom testów obejmujących badania:

- zagrożenia fotobiologicznego pod kątem lampy UV-C - kwalifikacja zgodnie z Normą PN-EN 62471:2010 - RGO (przy normalnej pracy nie stwarza w/w zagrożenia);

- skuteczności pod kątem drobnoustrojów, pleśni i drożdży, metodą aspiracyjną - po 8 godzinach pracy - 95% skuteczności;

- skuteczności pod kątem zanieczyszczeń Sali operacyjnej w warunkach klinicznych, metoda zderzeniowa - skuteczność eliminacji kolonii bakterii od 90 do 100 %;

- skuteczności pod kątem zanieczyszczeń Pomieszczenia socjalnego przy Sali operacyjnej w warunkach klinicznych, metoda zderzeniowa - wyniki w zależności od przepływu czynnika ludzkiego, średnia skuteczność na poziomie 89%;

- szczelności urządzenia wentylacyjnego - spełnia wymogi Normy NO-42-A213:2011 (wynik pozytywny).

Co kryje Lautus ?

Rozwiązania wykorzystane w Lautusie najczęściej spotykamy w Służbie Zdrowia. W pomieszczeniach czystych, gdzie wysokosprawne filtry H14 wychwytują zanieczyszczenia z powietrza nawiewanego. Czy w szpitalach zakaźnych, gdzie lampy UV-C służą do sterylizacji sali dla chorych.

Powietrze wprowadzone do Lautusa poddawane jest trzem etapom filtracji, każdy z nich jest dedykowany innemu rodzajowi zanieczyszczeń. Cząsteczki stałe i drobnoustroje wychwytywane są z medium na poszczególnych etapach ze względu na swój rozmiar.

Etapy oczyszczania powietrza w Lautusie obejmują proces w oparciu o filtry:

· Wstępny w klasie G4 - zatrzymuje pyły i kurze przed dostaniem się do urządzenia;

· Pośredni H13 - filtry tej klasy są w stanie zatrzymywać bakterie;

· Końcowy H14 - zapewnia 99,995% skuteczność filtracji. Jest w stanie zatrzymać cząstki rozmiarów wirusa.

Jakość filtrów H13 i H14 jest potwierdzona indywidulanymi certyfikatami wystawianymi przez renomowanego producenta. Tego typu filtry zgodnie z normą PN-EN 1822 stosowane są jako filtry końcowe dla czystych pomieszczeń tzw. Clean Room według klasy ISO 4 oraz jako filtry końcowe do zastosowań o najwyższych wymaganiach w przemyśle farmaceutycznym i w szpitalach (sale operacyjne).

Skuteczna filtracja pozwala na wyizolowanie wirusa z powietrza, którym oddychamy. Natomiast ostatecznie SAR COV-2 zostaje wyeliminowany przez lampę UV-C. Promieniowanie UV-C ingeruje bezpośrednio w strukturę DNA i RNA wirusa, co powoduje jego dezaktywację.

Budowa i działanie

Całość zamknięto w łatwej do utrzymania w czystości, białej, prostopadłościennej obudowie z oświetleniem bocznym LED. Dobierając obudowę - najważniejszym czynnikiem było zapewnienie jak największej powierzchni filtracji. I tak w Lausie 50 same filtry HEPA zajmują powierzchnię równą 2,5 sztuki standardowych drzwi wewnętrznych. Natomiast wspomniane oświetlenie LED sygnalizuje prace działania lampy UV-C znajdującej się w zamkniętej komorze filtracyjnej pomiędzy filtrami HEPA. Na wlocie do urządzenia oraz pomiędzy filtrem pośrednim i końcowym zaprojektowano przegrody wykonane z miedzi. Decyzja ta została podjęta na bazie dostępnych publikacji naukowych, w których miedź przedstawia się jako materiał na którym wirus utrzymuje się najkrócej względem innych metali i ich stopów. Elementem który wymusza przepływ powietrza w Lautusie jest energooszczędny wentylator o dużej wydajności.

Urządzenie zaprojektowano w dwóch wersjach LAUTUS 50 oraz LAUTUS 100. Pierwsza, mniejsza wersja urządzenia zapewnia filtrację powietrza o wydajności 450 (pomieszczenie do 40 ) większy odpowiednik daje możliwość filtracji na poziomie 800 (pomieszczenie do 65 ).

Nowy oczyszczacz jest gotowy do pracy, wystarczy ustawić w pomieszczeniu i włączyć zasilenie. Wbudowany potencjometr pozwala na czteropoziomową regulacje wydajności wentylatora. Inteligentny system diagnostyki wewnątrz urządzenia informuje użytkownika o stanie zabrudzenia filtrów oraz o prawidłowym funkcjonowaniu. LAUTUS można zaliczyć do tzw. urządzeń bezobsługowych. Jedynymi czynnościami wykonywanymi przez użytkownika poza włączeniem i wyłączeniem jest okresowe czyszczenie filtra wstępnego G4.

Dzięki swojej kompaktowej obudowie i zestawowi kół montowanych do podwozia urządzenia możliwy jest jego swobodny transport w obrębie całego lokalu/pomieszczenia.

Neutralny design powoduje, że łatwo wtapia się w otoczenie, nie zaburzając harmonii pomieszczenia. Wygłuszenie obudowy nowoczesnym materiałem umożliwia cichą pracę urządzenia przy zachowaniu wysokiej wydajności (np. przy pomieszczeniu wielkości 40 mkw , 3 pełne filtracje powietrza na godzinę).

Lautus jest urządzeniem w pełni mobilnym i gotowym do pracy, co umożliwia jego zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma możliwości przewietrzenia pomieszczeń.

Czemu Lautus ?

Aktualnie nie ma skuteczniejszych metod obniżenia ryzyka zachorowania na covid niż filtracja (eliminacja ze względu na wielkość cząsteczek) i sterylizacja UV-C (eliminacja drobnoustrojów przez uszkodzenia DNA). Lautus - łączy te najważniejsze elementy zapewniając przy tym szczelną komorę filtracyjną z elementami miedzianymi.

Dlatego Hybrydowy oczyszczacz do dekontaminacji powietrza powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie występuje przepływ czynnika ludzkiego lub została potwierdzona obecność SAR-COV-2 np. izby przyjęć (SOR), gabinety zabiegowe i lekarskie, szpitale tymczasowe, sale szpitalne, domy opieki, ośrodki zdrowia, poczekalnie, banki, sklepy, gabinety stomatologiczne oraz weterynaryjne, salony fryzjerskie i salony piękności, siłownie itp.

Gdzie znajdziecie Lautusa ?

Hybrydowe oczyszczacze do dekontaminacji powietrza obecnie pracują na oddziałach szpitalnych (np. SOR, Stacja dializ), również w środowisku obciążonym SAR COV-2 (Intensywna Terapia Covid-19), gdzie skutecznie redukują zagrożenie zachorowania na Covid-19 personelu medycznego.

