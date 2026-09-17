Huk słyszalny w centralnej części Polski. Co go spowodowało?

RMF24

Potężny huk rozległ się w czwartek przed południem w wielu miejscowościach centralnej Polski. Jak wyjaśniło Dowództwo Operacyjne RSZ, było to związane z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe.

Huk słyszalny w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ (fot. Wojciech Olkusnik)

Huk słyszalny w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ (fot. Wojciech Olkusnik) / East News

Maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej. Decyzja ta była bezpośrednio związana z nasilonymi atakami Rosji na terytorium Ukrainy, w tym użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych w zachodniej części tego kraju.

W związku z nasilonym atakiem powietrznym na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Syreny alarmowe słychać było w obu województwach. Alert został już odwołany.

Nie było trafień w przejście na granicy z Polską

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy (DPSU) z kolei zaprzeczyła informacjom, jakoby podczas rosyjskiego ataku dronów doszło do trafienia w przejście graniczne z Polską.

Na szczęście nie doszło do trafień w infrastrukturę graniczną, w szczególności w przejście graniczne – poinformował w komentarzu dla agencji RBK-Ukraina rzecznik DPSU Andrij Demczenko.

Wcześniej agencja Reuters podawała, powołując się na przedstawiciela ukraińskich władz, że podczas czwartkowego ataku w odległości kilku kilometrów od granicy słychać było eksplozje.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje

W związku z podwyższonym ryzykiem i koniecznością zapewnienia swobody działania polskiego lotnictwa wojskowego czasowo wstrzymano operacje lotnicze na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.

Był to środek zapobiegawczy, mający na celu maksymalizację bezpieczeństwa zarówno dla cywilnych, jak i wojskowych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Działania zgodne z procedurami

Dowództwo Operacyjne zapewnia, że wszystkie działania lotnictwa wojskowego były prowadzone w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, celem było zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w obliczu realnego zagrożenia ze strony rosyjskich ataków na Ukrainę.