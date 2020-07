Sukcesem zakończyła się pierwsza edycja programu edukacyjnego homeStarter. Z umiejętności i doświadczenia pracowników home.pl skorzystało 36 uczniów szczecińskich liceów, którzy zyskali wiedzę o programowaniu, testowaniu i marketingu online. Teraz będą mogli ją wykorzystać przy wyborze kierunku studiów lub w pierwszej pracy.

homeStarter rozpoczął się jesienią ubiegłego roku. Wtedy to rekrutację do programu pozytywnie przeszła grupa uczniów szczecińskich szkół średnich, która przez kolejne miesiące uczyła się podstaw programowania, testowania, marketingu i mediów społecznościowych. Ich trenerami byli pracownicy home.pl , dla których było to zupełnie nowe doświadczenie.

- Miałem przed sobą grupę ludzi, która po prostu chłonęła wiedzę i jej oczekiwała - wspomina Maciej Ładanek, trener na kierunku testowanie i inżynier oprogramowania w dziale rozwoju aplikacji home.pl. - Uczucie było niesamowite także z tego względu, że nie była to nauka tylko dla nich, ale także dla mnie.

Trenerzy podołali zadaniu i przez kolejne tygodnie przekazywali swoją wiedzę uczniom, łącząc teorię z praktyką. Mimo że zajęcia odbywały się popołudniami, a więc po standardowych, szkolnych lekcjach i codziennej pracy trenerów, energia nie opuszczała ani nauczycieli, ani home’owych studentów.

- Czy miałam czas na te zajęcia? To trochę tak, jakby zapytać, czy miałam czas na odpoczywanie, bo tak właśnie traktowałam te zajęcia. Były bardzo ciekawe - mówi Michalina, jedna z homeStarterowych uczennic. - Do tego trenerzy byli niezwykle otwarci, zwracaliśmy się do siebie na "ty" a nie per "pan", "pani" jak w szkole.

- W szkole jest tylko "tablica - przepisz", "tablica - przepisz", a tutaj mogliśmy integrować się z całą grupą i z trenerami, którzy byli megasympatyczni i bardzo pomocni - dodaje Michał, uczeń kierunku marketing i social media.

Uczestnicy w programie zajęć mieli także cykl warsztatów z rozwoju kompetencji miękkich. Poznawali tajniki dobrej komunikacji, dawania feedbacku i rodzaje osobowości. Tę część prowadziły specjalistki pracujące na co dzień w dziale HR home.pl.

- Czasy kiedy programiści byli osobami zamkniętymi w pokojach bez okien i tylko pracowały, minęły. Dzisiejsze sposoby prowadzenia projektów polegają na tym, że programiści muszą się świetnie komunikować, żeby dowozić rzeczy, na które umówili się z biznesem - mówi Anna Miśko, dyrektor działu HR w home.pl. - Z punktu widzenia pracodawcy to są bardzo ważne kompetencje - mix tych twardych i miękkich umiejętności.

Docenili to także sami uczniowie.

- Te zajęcia pozwoliły mi zobaczyć, jakim ja sam jestem typem osobowości - mówi Maksym, uczestnik programu. - Zadziwiło mnie to, jak w codziennych sytuacjach te typy osobowości, o których rozmawialiśmy z trenerkami, wychodzą ze mnie.

Program ukończyli wszyscy uczniowie, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w nim już na etapie rekrutacji.

- Widzimy, jak nasi podopieczni się przez tych kilka miesięcy rozwinęli - podsumowuje Joanna Buczek, trenerka kierunku marketing i media społecznościowe oraz specjalistka ds. marketingu w homecloud.pl. - Bardzo cieszyło nas to, że w zajęciach uczestniczyli wszyscy, regularnie, od samego początku. Sama im trochę zazdroszczę, że nie miałam w liceum takich możliwości, jakie oni mają dzisiaj.

Program dał organizatorom poczucie sensu i dobrze wykonanej pracy. Tym bardziej, że za projektem homeStarter stoi misja home.pl - firmy, która chce dzielić się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami swoich pracowników.

- Uważam, że każda firma, w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu, powinna dzielić się swoimi umiejętnościami - podsumowuje Anna Miśko. - Nawet nie dlatego, żeby sama z tego skorzystała, ale po to, żeby świat wokół nas stawał się po prostu nieco lepszy.

homeStarter to program realizowany przez home.pl, który miał na celu wyposażenie zainteresowanych uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych szczecińskich szkół średnich w podstawową wiedzę na temat programowania, testowania lub marketingu online. Istotnym elementem programu były także warsztaty z kompetencji miękkich.

Zajęcia odbywały się od października 2019 do maja 2020. Początkowo w siedzibie home.pl , a następnie online. Absolwentami zostało 36 uczniów.

