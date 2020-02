"Mam za sobą podobną przeprawę z polską demokracją, co wielu Polaków. Często w wyborach głosowałem w stylu Jarosława Gowina – dokonywałem wyboru, ale się nie cieszyłem" - przyznał w wywiadzie dla Onetu kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. "Wybierałem najmniejsze zło. Ostatnich kilka głosowań było obciążonych właśnie takim uczuciem" - dodał. "Naprawdę nie zaryzykowałbym wszystkiego w swoim życiu, gdybym uważał, że Polsce potrzebne są tylko drobne korekty" - zapewnił Hołownia.

Szymon Hołownia / Piotr Polak / PAP

Szymon Hołownia przyznał w rozmowie z Onetem , że w ostatnich wyborach parlamentarnych głosował na Pawła Zalewskiego z Koalicji Obywatelskiej. Uważałem go za jednego z bardziej racjonalnych polityków. Szczerze mówiąc, później z przykrością słuchałem tego, co - podobnie jak wielu partyjnych działaczy - mówił o mojej kandydaturze - zauważył.

Hołownia ocenił, że wielu ludzi w Polsce - łącznie z nim - ma podobne doświadczenia związane z głosowaniem w wyborach. Gdy rozmawiam z naszymi wolontariuszami, wyborcami na spotkaniach, znaczna część z nich mówi: głosowałem na PO i Komorowskiego, głosowałem na PiS i Dudę, głosowałem na Kukiza, bo na kogoś trzeba było głosować, ale chciałbym wreszcie zagłosować z przekonaniem, nie na mniejsze zło - relacjonował. Poruszające są dla mnie rozmowy z ludźmi mówiącymi, że z tego powodu wycofali się z uczestnictwa w demokracji i od lat nie głosują. Słyszę to na co drugim spotkaniu. Demokracja w praktykowanym obecnie w Polsce kształcie wyklucza zamiast włączać. To że kandyduję jest formą negatywnej recenzji - tłumaczył kandydat na prezydenta.





Hołownia odpowiedział też w wywiadzie na pytania dotyczące przeprowadzanej przez Prawo i Sprawiedliwość reformy sądownictwa. Politycy PiS konsekwentnie łamią konstytucję, próbując zatrzeć różnice między władzą wykonawczą i sądowniczą. Przekonują, że skoro władza wykonawcza została wyłoniona w wyborach powszechnych, posiada demokratyczny mandat, by obsadzać sądownictwo bez żadnych ograniczeń. To całkowite pomieszanie pojęć - ocenił. Władza doprowadziła do chaosu, a wkrótce doprowadzi do chaosu jeszcze większego. Jako prezydent użyję wszystkich narzędzi, by to powstrzymać i zbudować w Polakach zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Nie odpowiada mi państwo, w którym każdy myśli wyłącznie o tym, co sobie pomyśli prezes Kaczyński. Mam swoje pomysły - zauważył w wywiadzie dla Onetu.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.