Sieć Media Expert przygotowała na Czarny Piątek świetną ofertę w segmencie TV, AGD, smartfonów, a także sprzętu gamingowego. Black Friday to doskonała okazja na zakupy w super atrakcyjnych cenach i oszczędności sięgające kilkuset złotych. Promocje trwać będą do poniedziałku włącznie.

Black Friday w Media Expert obejmuje wiele produktów, które można od dziś do poniedziałku włącznie zakupić w bardzo atrakcyjnych cenach, a wynikającego z tego oszczędności mogą sięgać nawet kilkuset złotych. Oferta dostępna jest zarówno na stronie mediaexpert.pl, jak i w elektromarketach. Przypomnijmy, że od soboty zakupy będzie można zrealizować również w sklepach Media Expert w galeriach handlowych. Dla wygodny Klientów, godziny pracy wszystkich sklepów zostały wydłużone.

Sieć, we współpracy z Acer Polska, przygotowała również niespodziankę dla fanów gamingu, Od soboty, do każdego zakupionego produktu marki Acer, kupujący otrzyma 4 puszki Predator EnergyDrink w cenie 1 pln. W Czarny Piątek, napoje będą dodawane gratis do każdego zakupu, bez względu na segment i markę, powyżej kwoty 100 pln.

Przykładowe promocje cenowe*:

Telewizor LG LED 55NANO793 @TV 4K Active HDR Ultra Surround NANOCELL EDGE w cenie 2299 pln 2999,99, czyli o 700,99 pln taniej,

Aparat CANON EOS 2000D BK 18-55 IS +75-300 w cenie 1999 pln 2699,99, czyli o 700,99 pln taniej,

Telewizor SONY LED KD-55XG7077SAEP UHD 4K HDR @TV 400 HZ MOTIONFLOW XR w cenie 2111 pln 2699,99, czyli o 588,99 pln taniej,

Soundbar JBL BAR 5.1 z bezprzewodowym subwooferem HDMI/4K/AUX/USB/BLUETOOTH w cenie 2777 pln 3199, czyli o 422 pln taniej,

Ekspres PHILIPS EP2231/40 OMNIA LATTE GO w cenie 1590 pln 1999,99, czyli o 409,99 pln taniej,

Słuchawki BLUETOOTH JBL FREE 2 TWS Dokanałowe Czarne w cenie 290 pln 499,99, taniej o 42%,

Depilator BRAUN SE3-415GS w cenie 99 pln 229,99, taniej o 57%,

Szczoteczka rotacyjna Oral-B D4 Kids Star Wars w cenie 19 pln 51,14, taniej o 63%.

* pełna specyfikacja powyższych produktów, regulamin oraz lista wszystkich urządzeń dostępnych w promocyjnych cenach Black Friday dostępna jest na stronie: www.mediaexpert.pl/lp,black-friday

Szczegółowe zasady promocji dostępne w regulaminie akcji, opublikowanym na stronie mediaexpert.pl.

Informacje o Media Expert:

Media Expert jest największą siecią RTV/AGD w Polsce - w jej skład wchodzi ponad 480 elektromarketów w niemal 390 miastach na terenie całego kraju. Marka jest obecna na rynku od 2002 r. Sieć zatrudnia ok. 9 tys. pracowników.

Elektromarkety Media Expert oferują najnowsze produkty segmentu RTV i AGD, a także laptopy, tablety, smartfony i sprzęt fotograficzny. W wybranych elektromarketach dostępne są również rowery, skutery, quady, elektronarzędzia, sprzęt relaksacyjny i sprzęt do pielęgnacji ogrodów.

Sklep www.mediaexpert.pl jest regularnie notowany wśród najpopularniejszych witryn w kategorii

E-commerce w Polsce według badania Gemius/PBI.

Elektromarkety Media Expert zapewniają szeroki pakiet usług dodatkowych. W ramach opcji Home Delivery, sieć dostarcza zakupione produkty do domu Klienta, odbiera zużyty sprzęt, realizacje indywidualne zamówienia oraz gwarantuje bogaty pakiet usług instalacji i konfiguracji urządzeń. Klienci mogą liczyć również na atrakcyjne promocje, wyprzedaże, możliwość wykupienia Kart Prezentowych

i wygodne systemy ratalne. Partnerami strategicznymi marki w kontekście usług kredytowych są Alior Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Euro Bank S.A. i Santander Consumer Bank S.A.

Sieć wyznacza standardy obsługi klienta. Media Expert jest laureatem m.in. nagród: Złoty Laur Klienta, Konsumencki Lidera Jakości, Laur Konsumenta Grand Prix oraz Gwiazda Jakości Obsługi. Klienci szczególnie doceniają kwalifikacje sprzedawców, profesjonalizm i pełne wsparcie w realizacji zakupów oraz obsługę posprzedażową.