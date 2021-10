Nadwaga jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnym i boryka się z nią wiele osób. Z chęcią pozbyły by się przynajmniej kilku kilogramów, lecz często stanowi to poważny problem. Nie tak łatwo jest zmienić nawyki żywieniowe, a „super diety” są albo zbyt trudne do utrzymania albo powodują efekt jo-jo. Są jednak pewne mniej znane tricki, dzięki którym można bardzo pomóc sobie w osiągnięciu prawidłowej masy ciała.

Jem normalnie, a tyję - dlaczego?

Pytanie takie zadają sobie setki tysięcy osób w naszym kraju. Naprawdę dbają o prawidłową dietę, nie przejadają się, ograniczają słodycze i... dalej przybierają na wadze. W większości takich przypadków przyczyną jest spowolniony metabolizm energetyczny. U wielu osób zjawisko to narasta wraz z wiekiem i nie odpuszcza tak łatwo. Najczęściej przyczyną jego powstawania jest nieodpowiednia ilość pewnych składników pokarmowych (witaminy i minerały), które są ważne dla prawidłowego spalania pokarmu w komórkach.

Co to jest metabolizm energetyczny?

Często możesz spotkać się z tym określeniem. Co ono oznacza? Bardzo upraszczając: kiedy składniki pokarmowe dotrą do komórki, są "spalane" w skomplikowanych reakcjach chemicznych. Jednym z efektów tego procesu jest wytwarzanie energii. To dzięki nieustannej pracy miliardów komórek naszego ciała mamy energię do poruszania się, myślenia, trawienia, widzenia, czucia i wszystkich innych procesów życiowych.

Mniej energii to ciągłe poczucie zmęczenia, to odpoczynek, który nie przynosi pełnej regeneracji, ospałość, szybkie męczenie się, itp. Oczywiście ma to też wpływ na psychikę i sprawność umysłową.

Posłużmy się tutaj bardzo dużym ale obrazowym uproszczeniem: spożywasz pokarm i dostarczasz w nim, nazwijmy to umownie: 100 jednostek energii. Jeżeli twój metabolizm energetyczny działa sprawnie, pokarm ten jest spalony (zmetabolizowany) w komórkach i powstaje z niego 100 jednostek energii dla twoich funkcji życiowych. Masz dużo sił i nie przybierasz na wadze.

Jeżeli jednak metabolizm jest przytłumiony (spowolniony), powstanie np. 50 jednostek energii do twojej dyspozycji - czyli masz o połowę mniej sił. Pozostałe 50 jednostek zostanie zmagazynowane jako tłuszcz lub "wyrzucone" jako różnego rodzaju złogi. W efekcie, choć jesz prawidłowo, nie tryskasz energią i jeszcze do tego przybierasz na wadze.

Zakwaszony organizm to słaby metabolizm

Jedną z najczęstszych przyczyn osłabienia metabolizmu energetycznego jest brak w organizmie odpowiedniej ilości minerałów zasadowych: wapń, potas, magnez, cynk. Są one bardzo istotne w procesach spalania pokarmu w komórkach. Przez miliony lat ewolucji człowiek odżywiał się przede wszystkim pokarmem roślinnym bogatym w działające zasadowo cytryniany. Związki te są bogate właśnie w magnez, potas, wapń i cynk. Obecnie wiele osób spożywa zbyt małą ilość warzyw i owoców, co powoduje zakwaszenie organizmu, a to bardzo niekorzystnie wpływa na metabolizm energetyczny. Dlaczego? Ponieważ cytryniany są podstawą skomplikowanego łańcucha reakcji chemicznych, tzw. cyklu Krebsa, w którym w komórce z pokarmu wytwarzana jest energia.

Jeżeli chcesz szybko przywrócić balans mineralny i kwasowo-zasadowy organizmu, możesz spróbować jednego z najlepszych produktów o działaniu zasadowym - pH balans proszek zasadowy firmy Dr. Jacob's. Składa się on w 95% z cytrynianów. Już po niecałym miesiącu stosowania zauważysz różnicę w samopoczuciu, wyglądzie skóry, włosów i paznokci - wyznaczników odpowiedniej mineralizacji organizmu. Poczujesz także różnicę w ilości energii - cytryniany odkwaszą komórki i dadzą nowe pobudzenie dla metabolizmu energetycznego. Bardzo ważną cechą tego produktu jest to, że nie zmienia pH przewodu pokarmowego.

Herbata dla odchudzenia?

Bardzo ciekawym produktem jest Herbata Chi. Została ona stworzona z myślą o dodawaniu orzeźwienia i nowej energii do życia poprzez pobudzanie metabolizmu energetycznego - "chi" w Chinach oznacza "energia życia". Dzięki zawartości magnezu oraz witamin C, B2 i B3, Herbata Chi wspiera prawidłowy metabolizm energetyczny (wytwarzanie energii) i redukcję poczucia zmęczenia.

Ponadto, zawiera też dwanaście harmonijnie zbilansowanych ekstraktów roślinnych, w tym z zielonej herbaty oraz zielonej kawy, herbaty mate, guarany, aceroli i ashwagandhy (zwanej też indyjskim żeń-szeniem). Ekstrakty te mają korzystny wpływ na wątrobę, która jest ważna w spalaniu tłuszczów. Jednakże, okazuje się, że takie zestawienie ma dodatkowy efekt - pita pomiędzy posiłkami i wraz z nimi, hamuje apetyt. Jeżeli więc chcesz wspomóc kontrolę masy swego ciała, traktuj ją jako główny napój w ciągu dnia. Zaletą Herbaty Chi jest to, że można pić ją na gorąco i na zimno.

Jedna puszka Herbaty Chi 180 g wystarcza na od ok. pół do dwóch miesięcy (w zależności od intensywności używania).

Więcej o Herbacie Chi dowiesz się klikając na zdjęcie.

