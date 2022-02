Policjanci w Gdyni i Lęborku zatrzymali 8 osób w sprawie sprzedaży bez wymaganego zezwolenia produktów leczniczych. Przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz cztery magazyny.

Środki, które zostały znalezione / KMP Gdynia / Policja

Policjanci z Gdyni i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 8 osób pod zarzutem m.in. sprzedaży bez wymaganego zezwolenia produktów leczniczych na potencję. Policjanci przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych osób oraz cztery magazyny, w których znaleziono i zabezpieczono znaczne ilości środków leczniczych o szacunkowej wartości rynkowej co najmniej 8 milionów złotych.

W miejscu zamieszkania zatrzymanych oraz w miejscu, w którym ujawniono środki lecznicze policjanci zabezpieczyli również narkotyki i pieniądze, w tym ponad 300 tysięcy złotych, 4 tysiące dolarów oraz 100 euro.

Grupa przestępcza działała za pośrednictwem internetu, gdzie prowadziła sprzedaż produktów leczniczych na potencję w różnej postaci, w tym Viagry z podrobionymi znakami towarowymi, które nie były dopuszczone do obrotu. Produkty doręczane były odbiorcom w formie przesyłek pocztowych. Do procederu wykorzystywano założone m.in. na tak zwane "słupy" - rachunki bankowe, na które wpływały środki ze sprzedaży.

Wszyscy trafili do aresztu

7 osób usłyszało zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw obrotu bez wymaganego zezwolenia produktami leczniczymi, w tym sfałszowanymi, z podrobionymi znakami towarowymi oraz niedopuszczonymi do obrotu na terytorium RP. To przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

6 podejrzanym prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia i to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat. Z uwagi na to, że podejrzani z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im nawet do kara 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Trzem podejrzanym prokurator zarzucił popełnienie przestępstw prania brudnych pieniędzy zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat. Z uwagi na to, że z przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Czterech podejrzanych usłyszało również zarzuty dotyczące posiadania narkotyków, w tym dwóch posiadania znacznej ilości. To przestępstwo jest zagrożone karą do 10 lat.

Sąd, na wniosek prokurator tymczasowo aresztował wszystkich podejrzanych.