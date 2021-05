Straż pożarna ugasiła pożar budynku jednorodzinnego w miejscowości Szczytna w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. Dach domu zapalił się po uderzeniu pioruna. Nad regionem przechodzą burze. W związku z opadami deszczu i silnym wiatrem straż pożarna interweniowała do tej pory 30 razy.

Gwałtowna burza przeszła m.in. przez powiat kłodzki. Ulewny deszcz padał w gminach Szczytna i Duszniki-Zdrój. W Szczytnej od uderzenia pioruna zapalił się dach budynku jednorodzinnego.

Pożar gasiło siedem jednostek straży pożarnej. Niegroźnie ranny został właściciel budynku - przekazał dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu.

Dyżurny poinformował, że do tej pory w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem strażacy w regionie interweniowali 28 razy.



W środę po południu IMGW wydało ostrzeżenie dla południowo-zachodniej części kraju. Prognozowane są tu burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, a lokalnie 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h (lokalnie 90km/h). Miejscami może padać grad.