Pochodzący z Bielska-Białej polityk i samorządowiec Grzegorz Puda ma zostać ministrem rolnictwa i tym samym zastąpić na tym stanowisku Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Puda to dotychczasowy sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. O tym, że to Grzegorz Puda najpewniej zostanie ministrem rolnictwa w nowym, zrekonstruowanym rządzie informował jako pierwszy dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że w nowym zrekonstruowanym rządzie zamiast 22 ministertws będzie 14. Będziemy też mieli aż 4 wicepremierów: Jarosława Kaczyńskiego, Piotra Glińskiego, Jacka Sasina i Jarosława Gowina.

W rządzie pojawią się nowe twarze. Poseł Przemysław Czarnek obejmie połączone resorty edukacji i nauki, czyli szkolnictwa wyższego, a nowym ministrem rolnictwa zostanie Grzegorz Puda, dotychczasowy wiceminister funduszy regionalnych.

Kim jest Grzegorz Puda?

Grzegorz Puda jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie. W 2006 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu zootechniki. W tym samym roku - a także w 2010 i 2014 roku - uzyskał mandat radnego miejskiego w Bielsku-Białej, z list Prawa i Sprawiedliwości.



W 2015 roku Puda kandydował do Sejmu - w wyborach parlamentarnych startował z ósmego miejsca na liście PiS w okręgu bielskim. Został wybrany na posła VIII kadencji.



W lipcu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.



W wyborach w 2019 roku udało mu się zdobyć ponownie poselski mandat.



W listopadzie Grzegorz Puda objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W styczniu 2020 został pełnomocnikiem rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022.

Ministerstwo rolnictwa - nagroda za bronienie "Piątki dla zwierząt"?

Nieoficjalnie mówi się, że stanowisko ministra rolnictwa dla Grzegorza Pudy to nagroda za bronienie "Piątki dla zwierząt". Poseł był wnioskodawcą tej ważnej dla Jarosława Kaczyńskiego ustawy.

Podczas jednego z wywiadów Grzegorz Puda ocenił: To wielkie okropieństwo chodzić w futrach. To biznes, który polega na tym, że hoduje się zwierzę i obdziera się je ze skóry. Potem te skóry się sprzedaje i to jest całe sedno tego biznesu - mówił w TVP Info, podkreślając, że takie futra nie są tanie. A osoby, które je kupują, zakładają je jako coś luksusowego - dodał, stwierdzając, że jest to "fanaberia". W tej samej rozmowie ocenił, że projekt likwidacji branży futrzarskiej znajdzie społeczne poparcie.

Pierwsze komentarze polityków. "Niech Pan Bóg trzyma w opiece rolników"

Wraz z informacją RMF FM, że wszystko wskazuje na to, iż Grzegorz Puda zostanie nowym szefem resortu rolnictwa, pojawiły się pierwsze komentarze polityków.

Była posłanka Samoobrony Renata Beger, oceniła w rozmowie z Money.pl, że po dokonaniu takiej zmiany, już nie będzie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tylko "zwijania wsi".



Niech Pan Bóg trzyma w opiece wszystkich rolników - dodała, stwierdzając, że Puda co prawda skończył studia rolnicze, ale jest jedynie "teoretykiem". Jan Krzysztof Ardanowski potrafił słuchać rolników i wiedział, co się do niego mówi. Miał olbrzymie doświadczenie - oceniła.

Informację skomentował także poseł na Sejm IX kadencji, wiceprezes partii KORWiN Artur Dziambor. Grzegorz Puda ma być nowym Ministrem Rolnictwa. Niech mi ktoś powie jaka jest ukryta genialna myśl w mianowaniu min. rolnictwa posła, który jest twarzą klubu w temacie zamknięcia przemysłu futerkowego i mięsa z uboju religijnego. Czy oni chcą pozbyć się elektoratu wiejskiego? - napisał na Twitterze.



Jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość Krzysztof Bosak także zareagował wpisem na portalu społecznościowym:



Grabarz rolnictwa, wróg polskich hodowców i autor projektu rujnującego rynek mięsa i przemysł mięsny poseł Grzegorz Puda ma zostać ministrem rolnictwa. To poseł przepychający ostatnio w skandalicznym stylu #PiątkaPrzeciwRolnikom - czytamy na Twitterze.

Jakie jeszcze zmiany szykują się w rządzie?

Zmiany w rządzie być może jutro ogłosi premier Mateusz Morawiecki, występując do prezydenta z wnioskiem o zmianę w składzie rządu. Same nominacje mogą być wręczone dopiero w poniedziałek. Jak twierdzi nasz dziennikarz, to dlatego że prezydent obraził się, iż szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ujawnił w Porannej rozmowie w RMF FM, że zmiany planowane są na środę.

Rząd po rekonstrukcji. Podział kompetencji

Kancelaria Premiera

premier: Mateusz Morawiecki,

wicepremierzy: Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński, Jacek Sasin, Jarosław Gowin

Przedstawiciele koalicjantów w KPRM:

Solidarna Polska - Michał Woś - sprawy obywatelskie

Porozumienie - najczęściej typowani Michał Wypij i Kamil Bortniczuk (ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła) - kontakty z samorządami

Poszczególne ministerstwa

resort kultury, dziedzictwa narodowego i sportu: Piotr Gliński

resort aktywów państwowych: Jacek Sasin

resort rozwoju, pracy i turystyki: Jarosław Gowin

resort infrastruktury: Andrzej Adamczyk

resort rolnictwa i rozwoju wsi: Grzegorz Puda

resort obrony narodowej: Mariusz Błaszczak

resort spraw wewnętrznych i administracji: Mariusz Kamiński

resort spraw zagranicznych: Zbigniew Rau

resort edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego: Przemysław Czarnek

resort środowiska i klimatu: Michał Kurtyka

resort finansów: Tadeusz Kościński

resort rodziny: Marlena Maląg

resort zdrowia: Adam Niedzielski

resort sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro



Niektóre nazwy resortów mogą zostać nieco zmodyfikowane, ze względu na nowy podział kompetencji.