Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Małecki. Z byłym szefem Agencji Wywiadu porozmawiamy o działaniach polskich służb w sprawie Mariana Banasia. Jak to możliwe, że dopiero po kilkunastu latach działalności publicznej Banasia na jaw wyszły nieznane fakty dotyczące jego przeszłości? Stało się to nie dzięki oficerom służb, ale dziennikarzom „Superwizjera”.

Grzegorz Małecki / Karolina Bereza / RMF FM

Robert Mazurek zapyta też o to, co by się stało gdyby został... ministrem. Oczywiście hipotetycznie. Czy u progu jego gabinetu zjawiliby się natychmiast funkcjonariusze CBA i ABW i zaczęli zadawać niewygodne pytania dotyczące jego przeszłości? Jak wyglądałaby procedura sprawdzania Mazurka?

/ Grafika RMF FM

Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy w RMF FM i na RMF24.pl w poniedziałek o 8:02!