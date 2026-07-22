Groźna bakteria w szynce. GIS wydał ostrzeżenie dla konsumentów

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Wielka akcja wycofywania popularnej szynki z półek sklepowych. Inspekcja Weterynaryjna wykryła w jednej z partii produktu obecność niebezpiecznych bakterii Listeria monocytogenes. Spożycie zanieczyszczonej szynki może prowadzić do poważnej choroby – listeriozy.

Inspekcja Weterynaryjna poinformowała o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w pięciu na pięć przebadanych próbek szynki wieprzowej w plastrach „Polska Gościna” (100 g), produkowanej przez Farmy Roztocza Sp. z o.o. dla sieci Carrefour. Numer partii objętej ostrzeżeniem to 1000-188, a termin przydatności do spożycia wyznaczono na 24 lipca 2026 roku.

Fot. GIS / materiały prasowe

Fot. GIS / materiały prasowe

Listeria monocytogenes to bakteria, która może wywołać groźną chorobę – listeriozę. Szczególnie narażone są osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby z obniżoną odpornością. Objawy zakażenia mogą obejmować gorączkę, bóle mięśni, nudności, biegunkę, a w cięższych przypadkach nawet zapalenie opon mózgowych czy sepsę.

Szybka reakcja producenta i sieci handlowej

Po otrzymaniu informacji o wykryciu bakterii, producent natychmiast wdrożył procedurę wycofania wadliwej partii produktu z rynku. Równocześnie rozpoczęto szczegółowe działania mające na celu ustalenie przyczyny zanieczyszczenia. Carrefour Polska, jako dystrybutor szynki, również niezwłocznie uruchomił procedurę wycofania produktu ze wszystkich swoich sklepów.

Warto podkreślić, że zwrot szynki jest możliwy w każdym sklepie Carrefour do 24 lipca 2026 roku – wystarczy okazać paragon potwierdzający zakup.

Kontrola i nadzór

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju, gdzie znajduje się zakład produkcyjny Farmy Roztocza, natychmiast rozpoczął działania kontrolne. Sprawdzany jest stan magazynowy oraz dystrybucja zakwestionowanej partii produktu. Służby weterynaryjne nadzorują również wdrożone przez producenta działania naprawcze i prowadzą postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić źródło zanieczyszczenia.

O sprawie powiadomiono także Państwową Inspekcję Sanitarną, która monitoruje cały proces wycofywania produktu z rynku. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko dla zdrowia konsumentów.