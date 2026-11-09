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„Jeden incydent nie powinien przekreślać dyskusji dotyczącej naszego bezpieczeństwa” - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki z Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Dodał, że należy podjąć rozmowy na temat liberalizacji dostępu do broni, nie zapominając o najważniejszej kwestii - odpowiednim przeszkoleniu. Szef BBN zapowiedział także, że prezydent Karol Nawrocki - po tym, jak weźmie udział w marszu ciszy na Rynku Głównym - odwiedzi jednego z rannych w strzelaninie w Krakowie policjantów.

RMF FM

Grodecki w RMF FM: Rozmowy o liberalizacji dostępu do broni i szkoleniach, aktualne Czas: 20:38

Nie milkną echa sobotniego ataku na krakowskim Rynku Głównym.

Jestem pełen uznania dla interwencji policjantów (w trakcie zamachu w Krakowie - przyp. red.). Odbyła się wzorowo i z narażeniem życia funkcjonariuszy - mówił Grodecki, odmawiając skomentowania relacji dziennikarza TV Republika Tomasza Sakiewicza, który twierdził, że w trakcie dramatycznych wydarzeń na krakowskim Rynku Głównym zabrakło służb. Nie jestem rzecznikiem Tomasza Sakiewicza, ani jego egzegetą, proszę go o to zapytać - dodał.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ocenił, że zasady wydawania pozwoleń i badań psychologicznych powinny zostać dokładnie przeanalizowane.

Uszczelniajmy system, bo widać, że on nie jest właściwy - powiedział. Dodał, że konieczne jest sprawdzenie, czy obowiązujące przepisy są odpowiednio skonstruowane.

Prezydent odwiedzi rannego policjanta

Bartosz Grodecki przekazał, że w planie prezydenta jest spotkanie z policjantem, który brał udział w interwencji podczas sobotniego ataku 24-letniego strzelca w Krakowie.

Jak wyjaśnił, prezydent będzie mógł odwiedzić jednego z dwóch rannych funkcjonariuszy. Drugi - ze względu na zalecenia lekarzy - ma pozostawać w odosobnieniu.

Prezydent Karol Nawrocki przejdzie w marszu ciszy w Krakowie po sobotniej strzelaninie Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w marszu ciszy w Krakowie. Poinformował o tym szef Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Marsz przejdzie dziś o godz. 20:00 morderczą trasą, jaką przemieszczał się 24-letni Michał Oksiński, który w…

Motywy sprawcy nadal niejasne

Zdaniem Grodeckiego za wcześnie jest, by przesądzać o motywach napastnika. Odniósł się w ten sposób do sugestii, że sprawca mógł kierować się poglądami skrajnie prawicowymi.

Każdy scenariusz, jeśli chodzi o motywy tego sprawcy, jest w tej chwili na stole - oświadczył nasz gość.

Wskazał również na analizowane przez zachodnie służby zjawisko ataków o charakterze nihilistycznym. W takim przypadku sprawca nie działa z pobudek politycznych czy ideologicznych, lecz dąży przede wszystkim do wywołania chaosu i strachu.

Szef BBN krytycznie odniósł się do prób wiązania tragedii w Krakowie z bieżącym sporem politycznym. Za przedwczesne uznał zarówno sugestie dotyczące ideologicznej inspiracji sprawcy.

Oddajmy tym bohaterom szacunek, oddajmy im hołd – apelował Grodecki, odnosząc się do rannych policjantów.

Zaznaczył także, iż w poniedziałek w Krakowie może dojść do rozmowy między premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.

W ubiegłym tygodniu szef rządu zasugerował, że może dojść do takiego spotkania „w cztery oczy”, którego celem byłoby uspokojenie napięć wokół Trybunału Konstytucyjnego. Grodecki nie chciał przesądzać, czy rozmowa na pewno się odbędzie, stwierdził jednak, że obaj politycy będą na miejscu na Marszu Ciszy, więc być może będzie okazja, by porozmawiać.

BBN o stałej bazie USA w Polsce

Rozmowa dotyczyła także planów utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Grodecki ocenił, że istnieje polityczna wola realizacji tego projektu zarówno po stronie polskiej, jak i amerykańskiej.

Zastrzegł jednak, że kluczowe będą decyzje USA po zakończeniu przeglądu ich obecności wojskowej w Europie. Według szefa BBN rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zapaść w grudniu.

Naszym celem jest doprowadzenie tego projektu do końca – podkreślił.

Grodecki powiedział też, że obecnie nie ma poczucia, aby polski rząd opóźniał sprawę utworzenia bazy. Zaznaczył, że BBN, MON i instytucje odpowiedzialne za politykę zagraniczną powinny wspólnie pracować nad realizacją tego celu.

Grodecki odpowiedział także na pytania, dotyczące ewentualnych planów powołania rządu technicznego w miejsce aktualnego gabinetu Donalda Tuska. Rząd techniczny uspokoiłby emocje wokół instytucji państwowych - przyznał, zaznaczając jednak, że nie bierze bezpośredniego udziału w rozmowach politycznych na ten temat.

Dwa karabiny AR-15, dwa pistolety. Prokuratura o broni Michała Oksińskiego „W samochodzie i przy Michale Oksińskim ujawniono łącznie cztery sztuki broni. W tym dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety” - powiedział na konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Dodał, że w samochodzie mężczyzny…

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