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Grill u Morawieckiego. Dyspensa dla uczestników

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 31 lipca (12:29)

W Warszawie ruszył Festiwal Rozwój Plus Wy zorganizowany przez stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Oprócz paneli i rozmów m.in. z politykami, uczestnicy mogą też wziąć udział w grillu. Stowarzyszenie informuje, że uczestnikom spotkania została udzielona dyspensa.

Grill u Morawieckiego. Dyspensa dla uczestników
Na festiwalu zorganizowanym przez stowarzyszenie Morawieckiego będzie również grill, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • W Warszawie rozpoczął się Festiwal Rozwój Plus Wy, organizowany przez stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
  • Uczestnicy mogą wziąć udział m.in. w panelach dyskusyjnych oraz grillu, na który udzielono dyspensy od wstrzemięźliwości od spożywania mięsa.
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W samo południe ruszył Festiwal Rozwój Plus Wy. Wczoraj organizujące go stowarzyszenie przekazało w mediach społecznościowych komunikat dotyczący grilla organizowanego w ramach tego wydarzenia.

„Jak zapewne wiecie, podczas jutrzejszego Festiwalu Rozwój Plus Wy będzie można skosztować pysznych dań z grilla. Dla osób wierzących mamy ważną informację: na czas jutrzejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Można z niej skorzystać po spełnieniu zwyczajnych warunków, takich jak odmówienie krótkiej modlitwy w intencji Ojca Świętego” – napisał wczoraj stowarzyszenie. 

Jak dodano, „spotkają się osoby o różnych przekonaniach i wrażliwości, dlatego zależy nam na tym, aby każdy czuł się komfortowo”.

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Rozwój Plus - nowy klub parlamentarny

Wśród gości, którzy wezmą udział w dyskusjach, jest m.in. wybitny szachista Garri Kasparow, Bronisław Wildstein, Jan Rokita i Bogusław Sonik.

W czwartek w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny – Rozwój Plus. Informację o rejestracji potwierdził poseł Krzysztof Szczucki. Klub liczy 40 posłów, głównie byłych parlamentarzystów PiS, oraz jednego senatora. Przewodniczącym został były premier Mateusz Morawiecki, a jego zastępcą Łukasz Schreiber.

Rozwój Plus powstał z inicjatywy polityków związanych ze stowarzyszeniem o tej samej nazwie. Jak podkreślał Morawiecki, nowy klub tworzą osoby, które – jego zdaniem – zostały „wypchnięte” z PiS. Do klubu dołączyli m.in. Anna Baluch, Marcin Horała, Marzena Machałek, Ryszard Terlecki oraz senator Włodzimierz Bernacki. Wśród członków są również posłowie spoza PiS, m.in. Andrzej Gut-Mostowy i Agnieszka Ścigaj.

Ruch władz PiS-u

Powstanie Rozwoju Plus to efekt konfliktu wewnątrz PiS. Komitet Polityczny partii skierował sprawę 44 parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych, do rzecznika dyscyplinarnego. Decyzje o ewentualnym wykluczeniu z PiS jeszcze nie zapadły.

Nowy klub jest widoczny w oficjalnym wykazie sejmowym. Jego członkowie zapowiadają dalszą działalność polityczną niezależnie od decyzji władz PiS.

Źródło: RMF24
Tagi: Mateusz Morawiecki grill dyspensa

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