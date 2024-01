"Były działania zamierzające do skompromitowania mnie, czy też do znalezienia argumentów, mówiąc potocznie, haków, które skłoniłby mnie do zmiany stanowiska" - powiedział Jarosław Gowin, były wicepremier w rządzie PiS przed sejmową komisją śledczą badającą sprawę tzw. kopertowych wyborów prezydenckich z 2020 roku. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Wideo youtube 14:33 Na pytanie o reakcję Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego na możliwe zagrożenie epidemiczne spowodowane wyborami kopertowymi Jarosław Gowin odpowiedział, że "argumentowali (oni - przyp. red.), że konstytucyjnym obowiązkiem rządu jest doprowadzenie do odbycia się wyborów wskazanych przez marszałek Sejmu i że wybory kopertowe nie powinny doprowadzić do wzrostu pandemii". 14:26 Joński zapytał Gowina o to, czy były polityczne naciski na zmianę stanowiska Jarosława Gowina. Było wiele politycznych rozmów z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, podczas których przekonywali mnie do zmiany stanowiska. Oprócz tego podejmowane były działania zamierzające do skompromitowania mnie, czy też do znalezienia argumentów, mówiąc potocznie, haków, które skłoniłby mnie do zmiany stanowiska. Byłem informowany, że sprawdzane są biznesy mojego syna, że przeprowadzane są kontrole w podległym mi - jako ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego - Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - mówił Gowin. 14:19 Jarosław Gowin mówił o trudnościach związanych z realizacją wyborów korespondencyjnych. Mówił m.in. o tym, że około 4 miliony gospodarstw domowych nie ma swoich skrzynek pocztowych, co utrudniałoby przeprowadzenie takich wyborów. 14:15 Pierwsze pytanie zadał Dariusz Joński. Kto był faktycznym pomysłodawcą wyborów? - zapytał. Dowiedziałem się z telefonu Adama Bielana, który przedstawił mi swoją propozycję, inspirowaną wyborami korespondencyjnymi, które odbyły się w Bawarii - mówił Jarosław Gowin. Przewodniczący komisji zapytał, czy Adam Bielan był faktycznym pomysłodawcą wyborów. W mojej opinii tak - stwierdził Gowin. Od początku do tego pomysłu podszedłem sceptycznie, Jarosław Kaczyński przychylił się do tej propozycji - dodał zeznający. Co by było, gdyby te wybory się odbyły? - zapytał Dariusz Joński. Zdaniem Jarosława Gowina, "po pierwsze groziło to spotęgowaniem pandemii". Gowin mówił, że zaproponował wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata. W moim najszczerszym przekonaniu wybory kopertowe zakończyłyby się totalnym chaosem organizacyjnym - zaznaczył Gowin. 14:08 Jarosław Gowin złożył przyrzeczenie. "Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome" - powiedział. 14:06 Jarosław Gowin zeznaje już przed komisją. Jej przewodniczący Dariusz Joński odczytał prawa i obowiązki zeznającego przed komisją. 13:40 Po godzinie 13 komisja śledcza przerwała obrady. Zbierze się ponownie około godz. 14. Ma zacząć wtedy przesłuchanie byłego wicepremiera w rządzie PiS Jarosława Gowina. 13:00 Sejmowa komisja śledcza ds. tzw. wyborów kopertowych zdecydowała, że wezwie do złożenia zeznań posłów PiS: Henryka Kowalczyka i Łukasza Schreibera. Komisja ponownie nie zgodziła się przesłuchać Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki. W Sejmie trwa posiedzenie sejmowej komisji śledczej badającej sprawę korespondencyjnych wyborów prezydenckich z 2020 roku. 11:30 "Myślę, że pan wicepremier nakreśli i przypomni o kilku faktach, które były tłem dla działań ówczesnego aparatu władzy, który dążył do realizacji nielegalnych wyborów za wszelką cenę" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Michał Wypij, były poseł i wiceprezes Porozumienia. Zobacz również: Wypij o zeznaniach Gowina: Poda kilka faktów, o których opinia publiczna nie wie 11:20 Komisja śledcza ds. tzw. wyborów kopertowych odwołała prof. Roberta Flisiaka - specjalistę ds. chorób zakaźnych - z funkcji biegłego. Jak poinformowano był on jednym z autorów opinii prawnej nt. ustawy o wyborach korespondencyjnych z 2020 r. Zdecydowano o wysłuchaniu zeznań Flisiaka jako osoby wezwanej przed komisję. Zobacz również: Obraduje sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych Urszula Gwiazda, Paweł Kmiecik