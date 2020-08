Gościem rozmowy w samo południe w RMF FM będzie Marek Posobkiewicz. Główny Inspektor Sanitarny MSWiA odpowie na pytania o zmiany zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia. Wygląda na to, że hasło „14-dniowa kwarantanna” odchodzi do lamusa. Teraz, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem izolacja ma trwać tylko 10 dni. Czy to zmiana na lepsze?

