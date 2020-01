Senackie głosowanie nad ustawami dyscyplinującymi sędziów miało pierwotnie odbyć się w piątek. Jednak jak poinformował marszałek izby wyższej Tomasz Grodzki, senatorowie mogą zająć się tym projektem dopiero w poniedziałek.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki / Paweł Supernak / PAP

W czwartek w Senacie do godz. 21 trwała dyskusja nad nowelizacją ustaw sądowych, głos zabrali m.in. prezes Izby Karnej SN Stanisław Zabłocki oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Po godz. 21 Senat przerwał posiedzenie, które zostanie wznowione w piątek o godz. 9.30 rano.

Wygląda na to, że dyskusja (nad ustawami sądowymi) jest obszerna. Przyszła ponadto jeszcze jedna opinia z ODIHR-u (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka), czyli organizacji praw człowieka, która ma siedzibie w Warszawie - powiedział dziennikarzom w Senacie marszałek Grodzki.

Podkreślił, że wśród ustaw, którymi senatorowie jak dotąd się jeszcze nie zajęli, jest ustawa ws. ASF, która w jego ocenie jest kontrowersyjna. Jak zauważył, senatorowie mają w tej kwestii zróżnicowane poglądy. Z góry muszę państwa poinformować, że nie będzie dyscypliny głosowania w Koalicji Obywatelskiej, w demokratycznej większości ws. ustawy o ASF - dodał Grodzki.

Natomiast głosowania w Senacie będą najwyraźniej w poniedziałek - zapowiedział marszałek.

Karczewski: PiS na to się nie zgodzi

W reakcji na słowa marszałka Senatu, jego zastępca z PiS Stanisław Karczewski napisał na Twitterze, że Prawo i Sprawiedliwość nie zgodzi się na głosowanie nad tymi ustawami w poniedziałek: "Szanowny panie marszałku Tomaszu Grodzki: czy to nowa tradycja powiadamiania senatorów i opinii publicznej o Pana decyzjach? Jutro jest konwent seniorów o 8:45. Tą drogą informuję Pana, że Klub PiS na to się nie zgodzi. Poniedziałek to dzień spotkania w Wyborcami" - czytamy.

Jak zaznaczył ponadto Grodzki, w Senacie zaplanowano jeszcze debatę nad ustawą o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej, są jeszcze uchwały okolicznościowe oraz wybór członków KRS-u. Ne ma siły, żebyśmy to jutro zdążyli skończyć, a nie będziemy - zgodnie z moją pierwotną deklaracją - obradować po nocach, więc będziemy obradować do godz. 21-22 najpóźniej - mówił Tomasz Grodzki.

Jak dodał, obrady będą wznowione w poniedziałek, prawdopodobnie o godz. 11, "żeby panie i panowie senatorowie mogli dojechać".

Głosowanie nad ustawą australijską

Marszałek poinformował, że w piątek senatorowie będą głosować nad tzw. uchwałą australijską. Dodał, że w posiedzeniu będzie uczestniczył ambasador Australii w Polsce Lloyd Brodrick. Pan Brodrick jest bardzo wzruszony tym, że Senat się pochylił nad losem jego kontynentu, nawet w symboliczny sposób, bo ta uchwała jest symboliczna. Pamiętajmy też, że w Australii mamy dużą Polonię dlatego też m.in. to formułujemy. Natomiast reszta głosowań będzie w poniedziałek - mówił Grodzki.

Pytany, czy jego zdaniem debata nad ustawami sądowymi przekonała senatorów PiS, odpowiedział: Liczyłbym na to. Co będzie, zobaczymy w głosowaniu - dodał.

Senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem noweli w całości. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Senat przyjął ustawę bez poprawek.