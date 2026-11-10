„Gloryfikowali w sieci zamach w Krakowie”. Zatrzymano dwie kolejne osoby

RMF24

Dwie kolejne osoby, których aktywność w sieci mogła stanowić potencjalne zagrożenie, zostały zatrzymane przez policję - dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. W sumie od wczoraj zatrzymano dziewięć takich osób.

Zatrzymane osoby „gloryfikowały w internecie zamach Michała Oksińskiego”. Było też wiele bardzo niepokojących wpisów internautów.

Część wpisów zawiera również wpisy informujące, że dany użytkownik robi to samo, tylko w innym mieście - powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Według ustaleń reportera RMF FM, od wczoraj do wszystkich zatrzymań doszło na terenie całego kraju.

Sześć ofiar śmiertelnych sobotniej strzelaniny

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. Miał pozwolenie na broń; nie był wcześniej karany ani notowany. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli cztery sztuki broni, w tym dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety, a także około pół tysiąca sztuk amunicji.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród rannych jest dwóch policjantów. Zamachowiec postrzelony przez policjantów w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala, gdzie w poniedziałek rano zmarł.

W domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. Jak informowała świętokrzyska policja, są to rodzice (ojciec 53 lata, matka 52 lata) oraz siostra sprawcy (21 lat). Na ich ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.