Globalne problemy z usługami Microsoftu. Gawkowski o „cyfrowym uzależnieniu”

Awarią dotknięta jest część najpopularniejszych usług Microsoftu - m.in. Outlook, Teams, Microsoft365, Copilot. To oznacza poważne utrudnienia dla korzystających z nich pracowników biurowych. Firma zapewnia, że nie doszło do ataku hakerskiego.
Według serwisu monitorującego Downdetector zgłoszenia o awarii „dotarły do 74 krajów i terytoriów w ciągu około godziny”. W Stanach Zjednoczonych pracownicy niektórych firm wrócili do domów w czwartek wcześniej. W Australii firmy nie mogły drukować faktur, a niektóre szkoły - prowadzić zajęć online w piątek.
W miarę kontynuowania działań naprawczych obserwujemy pierwsze oznaki stabilizacji i poprawę przepustowości. Aby pomóc w zabezpieczeniu opóźnionych wiadomości w trakcie tej sytuacji, wydłużyliśmy limit czasu dla wiadomości e-mail do 48 godzin - czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu X po godz. 10 polskiego czasu.
Gawkowski chce zwiększenia cyfrowej suwerenności
Do sprawy awarii odniósł się na portalu X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zasugerował, że nie powinniśmy polegać wyłącznie na usługach dostarczanych przez globalnych gigantów.
Minister poinformował, że jego resort pracuje nad wdrażaniem rozwiązań typu open source w administracji publicznej. W najbliższym czasie rozpocznie się konkurs na pilotażowe wdrożenia oprogramowania open source w jednostkach samorządu terytorialnego.
W przyszłości będziemy centralnie udostępniać zweryfikowane rozwiązania dla całej administracji. To nie tylko ogromne oszczędności, ale też realne zwiększanie cyfrowej suwerenności! - podkreślił Gawkowski.