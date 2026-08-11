RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

GIS ostrzega przed tym produktem. To popularna herbata

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (13:31)

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega spożyciem konkretnej partii popularnej herbaty Arizona Green Tea. W przebadanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną próbkach stwierdzono zmiany organoleptyczne. Producent podjął decyzję o wycofaniu tej partii produktu ze sprzedaży.

GIS ostrzega przed tym produktem. To popularna herbata
Herbata - zdjęcie poglądowe /Shutterstock
  • GIS ostrzega przed spożywaniem partii herbaty Arizona Green Tea 0,45 l z powodu zmian organoleptycznych.
  • Producent, firma AriZona Europe Cooperattef U.A., podjął decyzję o wycofaniu tej partii produktu ze sprzedaży.
  • Konsumenci mogą zwrócić wadliwy produkt w miejscu zakupu i otrzymać zwrot pieniędzy.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

GIS tłumaczy, że powodem podjętej decyzji były m.in. liczne skargi, jakie zgłaszali konsumenci oraz podjęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną działania weryfikacyjne. 

„W kilku butelkach napoju Arizona Green Tea 0,45 l z tej samej partii stwierdzono nieprawidłowości organoleptyczne – zmieniony kolor (bezbarwny), chemiczny zapach, piekący, gorzkawy smak” - przekazał GIS. 

Poinformowano także, że firma AriZona Europe Cooperattef U.A. podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży tej partii produktu. Wycofany produkt miał datę ważności do końca października 2027 roku. Dystrybutorem na rynku polskim produktu była firma BecGroup z podwarszawskich Marek. 

GIS informuje także, że produkt można zwrócić do miejsca zakupu i otrzymać zwrot pieniędzy. 


Źródło: RMF24
Tagi: GIS herbata
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: