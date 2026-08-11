GIS ostrzega przed tym produktem. To popularna herbata

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Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega spożyciem konkretnej partii popularnej herbaty Arizona Green Tea. W przebadanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną próbkach stwierdzono zmiany organoleptyczne. Producent podjął decyzję o wycofaniu tej partii produktu ze sprzedaży.

GIS tłumaczy, że powodem podjętej decyzji były m.in. liczne skargi, jakie zgłaszali konsumenci oraz podjęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną działania weryfikacyjne.

„W kilku butelkach napoju Arizona Green Tea 0,45 l z tej samej partii stwierdzono nieprawidłowości organoleptyczne – zmieniony kolor (bezbarwny), chemiczny zapach, piekący, gorzkawy smak” - przekazał GIS.

Poinformowano także, że firma AriZona Europe Cooperattef U.A. podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży tej partii produktu. Wycofany produkt miał datę ważności do końca października 2027 roku. Dystrybutorem na rynku polskim produktu była firma BecGroup z podwarszawskich Marek.

GIS informuje także, że produkt można zwrócić do miejsca zakupu i otrzymać zwrot pieniędzy.