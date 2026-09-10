GIS alarmuje ws. sera. Spożycie może grozić poważną chorobą

GIS ostrzega: Nie należy spożywać tego sera
Obecność bakterii wykryto w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Chodzi o produkt Gałka wędzona o numerze partii 223.2026/M i terminie przydatności do spożycia 30/09/2026.
Producentem sera jest MLECZ SERY GÓRSKIE Sp. z o.o. z Jabłonki, a dystrybutorem Koszyk Kinga Masny-Wojtaszek z Bielska-Białej.
Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie, ponieważ może prowadzić do listeriozy. Jej objawy to m.in. gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła. Listerioza może prowadzić do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Jakie podjęto kroki?
Producent uruchomił procedurę wycofania produktu z rynku i podjął działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przeprowadził dochodzenie wyjaśniające i wydał decyzję wstrzymującą produkcję kwestionowanego sera do momentu otrzymania wyników potwierdzających jego bezpieczeństwo.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie produktu z obrotu.