GIS alarmuje ws. sera. Spożycie może grozić poważną chorobą

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Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega – wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii wędzonego sera. Spożycie żywności zanieczyszczonej tą bakterią może prowadzić do listeriozy. Choroba ta może skutkować sepsą lub zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

GIS ostrzega: Nie należy spożywać tego sera

Obecność bakterii wykryto w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Chodzi o produkt Gałka wędzona o numerze partii 223.2026/M i terminie przydatności do spożycia 30/09/2026.

Producentem sera jest MLECZ SERY GÓRSKIE Sp. z o.o. z Jabłonki, a dystrybutorem Koszyk Kinga Masny-Wojtaszek z Bielska-Białej.

Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie, ponieważ może prowadzić do listeriozy. Jej objawy to m.in. gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła. Listerioza może prowadzić do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

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Jakie podjęto kroki?

Producent uruchomił procedurę wycofania produktu z rynku i podjął działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przeprowadził dochodzenie wyjaśniające i wydał decyzję wstrzymującą produkcję kwestionowanego sera do momentu otrzymania wyników potwierdzających jego bezpieczeństwo.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie produktu z obrotu.