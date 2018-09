Nawet 4 godziny opóźnienia mają pociągi wyjeżdzające z Krakowa w kierunku Warszawy, Częstochowy i Wrocławia. To efekt awarii linii energetycznej koło Starzyna. Ruch pociągów na trasie z Krakowa w kierunku Centralnej Magistrali Kolejowej jest wstrzymany.

Zdj. ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Najprawdopodobniej w wyniku wichury nad ranem pochylił się słup energetyczny wysokiego napięcia stojący koło trasy kolejowej. Przewody sieci energetycznej spadły na trakcję kolejową. Z tego powodu kolejowe linie energetyczne są niebezpiecznie naprężone.

Zapadła decyzja o całkowitym wstrzymaniu ruchu pociągów na trasie z Krakowa do Częstochowy i dalej do Wrocławia.

To także łącznik doprowadzający pociągi z Krakowa do Centralnej Magistrali Kolejowej.

Przed godz. 10 pociąg z Krakowa do Suwałk miał blisko 4 godziny opóźnienia, do Gdyni ponad dwie, dwie i pół do Olsztyna.

Pociągi z Krakowa zaczynają jeździć objazdami. Usuwanie awarii może potrwać kilka godzin.

(mpw)