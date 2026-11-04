Gigantyczna akcja CBA. 25 osób zatrzymanych ws. elektrowni Ostrołęka

RMF24

Dziś rano CBA na zlecenie prokuratury zatrzymało 25 osób w związku z nadużyciami w elektrowni Ostrołęka – poinformował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Jak przekazał w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 Tomasz Siemoniak, dziś rano CBA na zlecenie prokuratury zatrzymało 25 osób. Dodał, że zabezpieczane są dokumenty, trwają przeszukania. Jak uprzedził, „w pierwszym rzucie są to osoby może nie z pierwszych stron gazet”. Zaznaczył jednak, że będą kolejne zatrzymania. „Machina ruszyła” – dodał.

Po bardzo dużej pracy CBA i prokuratury podjęliśmy działania w celu rozliczenia tej sprawy - stwierdził Tomasz Siemoniak. Jak wyjaśnił, chodzi o wszystkie sprawy związane z elektrownią Ostrołęka. Budowę bloków, zmarnowane pieniądze, powiązani samorządowcy, powiązane firmy - wymieniał.

Zaczynamy tę sprawę bardzo aktywnie wyjaśniać i będzie to ogromne śledztwo. Dzisiaj machina ruszyła - powiedział Siemoniak.

„Czynności z udziałem zatrzymanych - przeszukania i zabezpieczania materiałów dowodowych - prowadzone są w 30 miejscach na terenie 11 województw” - napisał potem na platformie X Tomasz Siemoniak.

Jak dodał, chodzi o śledztwo obejmujące lata 2018-2019. Dotyczy ono działania na szkodę spółek Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., Enea SA oraz Energa SA poprzez niedopełnienie obowiązków przez członków zarządów i rad nadzorczych. „Oszacowano, że wyrządzona szkoda majątkowa wielkich rozmiarów przekracza 1 miliard złotych” - podkreślił Siemoniak.

Projekt bloku Ostrołęka C - NIK nie zostawił na nim suchej nitki

Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym strat przy budowie jednego z bloków Elektrowni Ostrołęka. Chodzi o projekt bloku Ostrołęka C, który miał być ostatnią dużą elektrownią węglową w Polsce. Na początku 2020 roku spółki Energa i Enea wstrzymały jego finansowanie.

W połowie sierpnia 2025 r. Najwyższa Izba Kontroli podała, że działania zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka związane z wycofaniem się w 2020 r. z budowy bloku węglowego Ostrołęka C i rozliczeniem przerwanej inwestycji były nielegalne i niegospodarne. Zarząd miał zaakceptować roszczenia generalnego wykonawcy na kwotę ponad 958 milionów złotych netto, nie sprawdzając ich zasadności ani wysokości. Co więcej, według kontrolerów, główni udziałowcy – Energa i Enea – zostali wprowadzeni w błąd przez niepełne i nieprawdziwe informacje o kosztach. Sprawa trafiła do prokuratury.

Plany budowy dużego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka pojawiły się już w strategii Energi na lata 2008-2015. Potem powróciły w 2016 roku, po zmianie władzy. Wspólny projekt Energi i Enei miał kosztować 6 miliardów złotych, a wykonawcą zostało konsorcjum GE i Alstom.

Prace ruszyły w październiku 2018 roku, tuż przed wyborami samorządowymi. Jednak już w lutym 2020 roku inwestorzy zawiesili finansowanie, a analizy wykazały, że budowa bloku węglowego nie ma ekonomicznego uzasadnienia. W czerwcu tego samego roku oficjalnie zrezygnowano z projektu węglowego na rzecz bloku gazowo-parowego.

Enea i Energa poniosły ogromne straty – odpowiednio 656 i 876 milionów złotych. W 2024 roku walne zgromadzenie Enei zdecydowało o dochodzeniu roszczeń od byłych członków zarządu i rady nadzorczej.