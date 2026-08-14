GIF wycofał z aptek popularną maść. Oto powód

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z aptek konkretnej serii maści Soltopin, stosowanej w leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Badania przeprowadzone na tym antybiotyku wykazały, że ma on byt niską zawartość substancji czynnej. Stwierdzono w nim także przekroczenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń.

GIF doprecyzował, że chodzi o serię nr S082414.1 maści Soltopin (Mupirocinum), której termin ważności upłynie z końcem sierpnia 2026 r. Antybiotyk ma zawartość 20 mg i jest sprzedawany w 15-gramowych tubkach. Za wprowadzenie tego leku na rynek odpowiada podmiot INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH z siedzibą w niemieckim Heppenheim.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu maści z aptek pomimo sugestii ze strony podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie antybiotyku do obiegu o niepodejmowanie żadnych działań, z uwagi na fakt, że z końcem bieżącego miesiąca upłynie termin ważności tego produktu.

Argumentowano, że powoduje to „bardzo niskie prawdopodobieństwo, że Soltopin może trafić do kolejnych osób”.