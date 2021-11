​Z powodu gęstej mgły samoloty z podkrakowskich Balic przekierowywane będą do Pyrzowic w Śląskiem. Chodzi o kilka porannych rejsów. Wczoraj wieczorem było podobnie.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Dziś, na razie to 7 lotów, m.in. do Londynu, Barii, Budapesztu czy Amsterdamu.

Problemy związane z mgłą są od wczorajszego wieczora. Wtedy na lotnisko do Pyrzowic przekierowywano samoloty, które miały lądować w Balicach m.in. z Dublina, Rzymu czy Manchesteru.W Śląskiem ponownie jest teraz gęsta mgła, a ostrzeżenie z nią związane obowiązuje co najmniej do godziny 9.

Ostrzeżenie dotyczy 27 powiatów, głównie w środkowej i północnej części województwa śląskiego.