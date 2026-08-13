Generalskie nominacje dla szefów służb? Szef MON apeluje do Nawrockiego

Minister obrony oświadczył, że zarówno szefowie Służby Wywiadu Wojskowego, jak i kierownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, powinni zostać uhonorowani awansem.
Nawrocki zaakceptował już 21 nominacji generalskich
Kosiniak-Kamysz przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki zaakceptował, a premier Donald Tusk kontrasygnował już 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego. Chciałbym, żeby tak samo było w służbach - powiedział szef MON.
Wicepremier wskazał, że na awans zasługują: płk Dorota Kawecka (szefowa Służby Wywiadu Wojskowego), płk Rafał Syrysko (szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz płk Paweł Szota (szef Agencji Wywiadu). Kosiniak-Kamysz poinformował, że wniosek dotyczący płk Kaweckiej został już skierowany do prezydenta, jednak do tej pory nie został rozpatrzony.
Szef MON: Liczę na profesjonalne podejście
Minister obrony podkreślił, że liczy na „profesjonalne podejście ze strony Kancelarii Prezydenta RP”. Mówił o ostatnich sukcesach służb, w tym zatrzymania osób podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem oraz udaremnianie aktów dywersji przez ABW.
Uważam, że jest to potrzebne, że po prawie trzech latach służby na tych stanowiskach zasługują na ten awans – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.
Czy prezydent przychyli się do wniosków szefa MON? Decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych tygodniach. O sprawie będziemy informować na bieżąco.