Generalskie nominacje dla szefów służb? Szef MON apeluje do Nawrockiego

RMF24

Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego – poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, teraz liczy na zaakceptowanie awansów w specsłużbach.

Minister obrony oświadczył, że zarówno szefowie Służby Wywiadu Wojskowego, jak i kierownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, powinni zostać uhonorowani awansem.

Nawrocki zaakceptował już 21 nominacji generalskich

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki zaakceptował, a premier Donald Tusk kontrasygnował już 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego. Chciałbym, żeby tak samo było w służbach - powiedział szef MON.

Wicepremier wskazał, że na awans zasługują: płk Dorota Kawecka (szefowa Służby Wywiadu Wojskowego), płk Rafał Syrysko (szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz płk Paweł Szota (szef Agencji Wywiadu). Kosiniak-Kamysz poinformował, że wniosek dotyczący płk Kaweckiej został już skierowany do prezydenta, jednak do tej pory nie został rozpatrzony.

Szef MON: Liczę na profesjonalne podejście

Minister obrony podkreślił, że liczy na „profesjonalne podejście ze strony Kancelarii Prezydenta RP”. Mówił o ostatnich sukcesach służb, w tym zatrzymania osób podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem oraz udaremnianie aktów dywersji przez ABW.

Uważam, że jest to potrzebne, że po prawie trzech latach służby na tych stanowiskach zasługują na ten awans – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Czy prezydent przychyli się do wniosków szefa MON? Decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych tygodniach. O sprawie będziemy informować na bieżąco.