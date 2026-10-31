Gdzie zrobić zakupy 1 listopada? Te sklepy są otwarte w święto

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W tym roku Wszystkich Świętych wypada w niedzielę, 1 listopada. Wówczas tysiące Polaków ruszy na cmentarze, by uczcić pamięć bliskich. Zdarza się jednak, że nagle potrzebujemy czegoś ze sklepu. Te jednak w większości będą zamknięte – nie tylko ze względu na święto, ale również z uwagi na niedzielny zakaz handlu. Sprawdzamy, gdzie 1 listopada można zrobić zakupy.

Większość sklepów zamknięta – ale nie wszystkie

Przypomnijmy: 1 listopada to święto ustawowo wolne od pracy. W dodatku w 2026 r. wypada ono w niedzielę niehandlową. To oznacza, że dyskonty, supermarkety oraz duże centra handlowe będą zamknięte. Jednak nie wszędzie zobaczymy kłódki na drzwiach.

Wyjątkowe punkty czynne mimo święta

Ustawodawca przewidział kilka wyjątków, które pozwalają na prowadzenie sprzedaży mimo zakazu. Gdzie zatem można zrobić zakupy w dniu Wszystkich Świętych? Warto pamiętać o następujących miejscach:

- stacje benzynowe – czynne standardowo, często ze sklepikami.

- apteki i punkty apteczne – pomogą w nagłych przypadkach.

- sklepy na dworcach kolejowych, autobusowych oraz lotniskach – pracują normalnie.

- małe sklepy, w których za ladą stoi właściciel – tu zakupy często zrobimy do późna.

- wybrane sklepy franczyzowe – warto sprawdzić godziny otwarcia na stronie internetowej lub zadzwonić.

- część placówek pocztowych prowadzących sprzedaż detaliczną

Uwaga – każdy sklep sam ustala godziny otwarcia, a decyzję o uruchomieniu sprzedaży podejmuje właściciel. Radzimy sprawdzić dostępność punktu jeszcze przed wyjściem z domu, aby niespodziewanie nie odbić się od zamkniętych drzwi.

Czy 1 listopada będą czynne restauracje typu fast food?

Zakaz handlu nie obejmuje również sporej części gastronomii, dlatego restauracje typu fast food w wielu przypadkach będą czynne. To przede wszystkim wolnostojące punkty; lokale zlokalizowane w centrach handlowych mogą pracować inaczej.

Nie ma jednego ogólnopolskiego harmonogramu pracy restauracji typu fast food, dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić godziny otwarcia na stronie internetowej konkretnego lokalu. Wiele z nich może bowiem pracować w innych godzinach niż zazwyczaj.

2 listopada, Dzień Zaduszny – wracamy do handlowej codzienności

Poniedziałek, 2 listopada, to Dzień Zaduszny — ważny czas w polskiej tradycji, ale już nieobjęty zakazem handlu.

To dobra wiadomość dla spóźnialskich, którzy nie wyrobili się z zakupami przed Wszystkimi Świętymi lub po powrocie z cmentarza odkryją braki w domowych zapasach. Zrobisz wtedy zakupy bez pośpiechu i stresu.

Tego dnia sklepy wszystkich sieci działają jak zwykle, a galerie handlowe, dyskonty i supermarkety zapraszają w standardowych godzinach.

Handel w grudniu – aż trzy niedziele handlowe!

I jeszcze dobra wiadomość dla tych, którzy planują duże świąteczne zakupy przed Bożym Narodzeniem. W grudniu przypadają aż trzy niedziele handlowe – 6, 13 i 20 grudnia.

Nie oznacza to, że pracownicy sklepów będą musieli spędzać w pracy każde takie niedzielne popołudnie. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, zatrudnienie w handlu w dzień świąteczny jest ściśle kontrolowane – przepisy wskazują wprost, że pracodawca może zaplanować pracownikowi maksymalnie dwie niedziele handlowe w miesiącu. Wielkie sieci handlowe z wyprzedzeniem planują już nowe systemy rotacyjne, by sprostać wymogom ustawodawcy.